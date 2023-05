Anh em nhà Mario vẫn tiếp tục chinh phục phòng vé Bắc Mỹ

Đứng ở vị trí thứ hai trong hai tuần liên tiếp là bộ phim kinh dị "Evil Dead Rise" của Warner Bros với doanh thu 12,2 triệu USD.

Bộ phim có kinh phí 17 triệu USD là phần thứ 5 trong loạt phim kinh dị do Sam Raimi thực hiện.

Phim nhận được nhiều lời tán dương của giới phê bình với mức đánh giá tích cực 84% trên Rotten Tomatoes.

Bộ phim do Lee Cronin chỉ đạo kể về hai chị em (do Lily Sullivan và Alyssa Sutherland đóng) nỗ lực khống chế những thế lực tà ác đang đe dọa gia đình họ.

Xếp ở vị trí thứ ba là bộ phim hài mới "Are You There God? It's Me, Margaret" do Gracie Films và Lionsgate Films hợp tác sản xuất với doanh thu 6,8 triệu USD.

Nội dung phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Judy Blume, kể về những vấn đề mà Margaret Simon (Abby Ryder Fortson), một học sinh lớp 6, gặp phải khi cùng gia đình chuyển tới Farbrook, New Jersey sinh sống. Phim còn có sự góp mặt của hai ngôi sao Rachel McAdams và Kathy Bates.

Các bộ phim còn lại trong danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua: