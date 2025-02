'Ảnh đế xứ Hàn' hưởng án treo, trở lại làng giải trí sau 5 tháng tạm giam

Một ngày trước khi phiên tòa của Yoo Ah In diễn ra, nhà phân phối BY4M Studio thông báo, phim điện ảnh The Match do Lee Byung Hun và Yoo Ah In đóng chính sẽ ra rạp vào ngày 26/3 tới đây.

Phim quay từ năm 2021, dự kiến phát hành trên Netflix vào năm 2023, nhưng kế hoạch ra mắt đã bị hoãn vô thời hạn do cáo buộc sử dụng ma túy của nam chính Yoo Ah In.

Với tình hình hiện tại, truyền thông Hàn Quốc nhận định, Yoo Ah In có thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất một cách nghiêm túc sau khi nhận phán quyết mới nhất của tòa án.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, sự nghiệp diễn xuất của Yoo Ah In có thể không bị ảnh hưởng bởi scandal dùng chất cấm (Ảnh: Naver).

Yoo Ah In (SN 1986) là ngôi sao hạng A của điện ảnh xứ Hàn. Anh được giới phê bình và khán giả Hàn Quốc công nhận là tài năng điện ảnh với diễn xuất biến hóa đa dạng, sáng tạo.

Yoo Ah In từng vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Hàn Quốc để trở thành diễn viên thuộc lứa 8X đầu tiên nhận giải thưởng danh giá Rồng Xanh - giải thưởng được mệnh danh là Oscar xứ Hàn - với tác phẩm The Throne.

Trong 2 năm bị điều tra dùng chất cấm, nam diễn viên sinh năm 1986 đối mặt với làn sóng phản đối lớn từ người hâm mộ, phải dừng hoạt động nghệ thuật và được cho là bán tháo nhiều tài sản để theo đuổi vụ kiện.

Nhiều tờ báo của Hàn Quốc từng nhận định, sự nghiệp của ảnh đế sinh năm 1986 khó có thể phục hồi vì bê bối dùng chất cấm.