Ảnh: Dấu ấn cuộc đời Tổng thống Mỹ 100 tuổi vừa qua đời

Jimmy Carter, Tổng thống thứ 39 của Mỹ, đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 29/12, thọ 100 tuổi. Dưới đây là những hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng thống Carter. Cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter khi còn là một cậu bé đang vuốt ve một chú ngựa con trên cánh đồng ở Georgia vào khoảng những năm 1920. Ảnh: Corbis via Getty Images. Ông Jimmy Carter (mặc áo số 10) chụp ảnh cùng các thành viên đội bóng bầu dục tại trường Trung học Plains ở Plains, Georgia, khoảng năm 1940. Ảnh: Corbis via Getty Images. Tổng thống tương lai của nước Mỹ - Jimmy Carter khi là thiếu úy Hải quân Hoa Kỳ trong Chiến tranh thế giới 2. Ảnh: Getty Images. Ông Carter tại trang trại của mình ở Plains, Georgia. Ảnh: Getty Images. Ông Carter phát biểu trước đám đông trong chiến dịch tranh cử thống đốc Georgia vào ngày 2/8/1970 tại Trường đua ngựa quốc tế Atlanta ở Hampton, Georgia. Ảnh: Getty Images. Thống đốc Georgia Jimmy Carter chụp ảnh tại văn phòng làm việc ở Atlanta sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1970. Ảnh: Bettmann/Getty Images. Ông Carter và vợ - Rosalynn trên chuyến bay vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 10/1976. Ảnh: Bettmann/Getty Images. Vợ chồng ông Carter vẫy tay chào mọi người khi tham dự Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm 1976 ở thành phố New York. Ảnh: Owen Franken/Corbis via Getty Images. Ông Carter cùng mọi người ăn mừng chiến thắng khi đắc cử Tổng thống Mỹ năm 1976. Ảnh: Nik Wheeler/Corbis via Getty Images. Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ký gia hạn Tu chính án Quyền Bình đẳng (ERA) tại Nhà Trắng ngày 20/10/1978. Ảnh: Reuters. Tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng cựu Tổng thống Carter Huân chương Tự do Tổng thống tại Trung tâm Carter ở thành phố Atlanta thuộc bang Georgia (Mỹ) ngày 9/8/1999. Ảnh: Reuters. Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Tổng thống Jimmy Carter, đệ nhất phu nhân Michelle Obama và cựu Tổng thống Bill Clinton vẫy tay chào mọi người khi đứng trên bậc thềm Đài tưởng niệm Lincoln vào cuối buổi lễ kỷ niệm 50 năm bài phát biểu "Tôi có một giấc mơ" của nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King Jr. tại thủ đô Washington D.C ngày 28/8/2013. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Nguồn: VTV24.