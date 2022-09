Ảnh cưới chất lượng của chàng trai không chân lấy vợ đẹp

Thời gian qua, chuyện tình yêu của Khánh và Thương nhận được sự chú ý của mọi người. Đặc biệt bởi khi chàng bị khiếm khuyết đôi chân còn nàng lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Cùng với đó là câu chuyện vươn lên sau sự cố bệnh tật của Khánh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại hậu trường chụp ảnh cưới của cặp đôi.

Được biết vào giữa năm 2018, bác sĩ xác định Khánh bị tắc động mạch máu ở bụng khiến máu không thể di chuyển xuống chân, buộc phải cắt bỏ đôi chân để có 50% cơ hội sống tiếp.

Sau hai lần phẫu thuật cắt bỏ chân và xử lý phần đùi bị hoại tử, Khánh đã từng muốn tự tử. Nhưng nhờ nghị lực sống và tình yêu thương, chăm sóc, động viên của người thân, bạn bè, anh đã vượt khó khăn để tự tin trở thành phiên bản tốt nhất của mình.



Trước khi bị khiếm khuyết, Khánh cũng từng là một chàng trai lành lặn như bao người bình thường khác. Đặc biệt anh còn sở hữu một vóc dáng cao ráo, cân đối cùng gương mặt sáng sủa.

Cách đây 5 năm, khi còn ở Nhật, Thương đã biết đến Khánh thông qua mạng xã hội. Nhưng mãi đến tháng 3/2022 cặp đôi mới chính thức quen nhau, thường xuyên nhắn tin tâm sự.