Angelina Jolie: 'Tôi mất khả năng sống sau ly hôn Brad Pitt'

Một điểm đến mà Angelina muốn dành nhiều thời gian hơn là Campuchia. Hơn hai thập kỷ làm việc cùng Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), quốc gia Đông Nam Á là một trong những nơi cô từng đặt chân tới để làm từ thiện, cùng với Tanzania, Sierra Leone và Pakistan.

Campuchia càng đặc biệt đối với nữ diễn viên khi đây là quê hương của con trai cả Maddox. Ngoài ra, người đẹp từng sống ở đây một thời gian để quay phim First They Killed My Father (2017).

Khi được hỏi về lý do không xuất hiện nhiều trước ánh đèn sân khấu Hollywood những năm qua, chỉ đóng 5 bộ phim trong 7 năm sau ly hôn, Angelina giải thích ngắn gọn: "Chúng tôi phải hàn gắn vết thương. Có những điều chúng tôi cần phải chữa lành”.

Vợ cũ Brad Pitt thừa nhận nếu được bắt đầu lại, cô có thể không chọn trở thành diễn viên - nối nghiệp cha mẹ là Jon Voight và Marcheline Bertrand. Người đẹp cho hay trở thành người nổi tiếng đồng nghĩa cuộc sống riêng tư bị phơi bày trước công chúng, phải chia sẻ những bí mật cá nhân muốn được giấu cho riêng mình.

Tuy nhiên, theo đạo diễn Without Blood, nghỉ diễn xuất không có nghĩa là cô sẽ ngừng làm việc hoàn toàn. Cô khẳng định bản thân không thể dừng lại và luôn cảm thấy có một cuộc chiến sắp diễn ra.