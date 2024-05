Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh không tương tác, 'mặt nặng như chì' khi cùng đưa con đi chơi

Ngày 6/5, Sohu đưa tin paparazzi đã ghi lại được những hình cực hiếm giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy hậu ly hôn. Họ vừa gặp gỡ và đưa con trai Tiểu Hải Miên đi chơi ở Disneyland Thượng Hải (Trung Quốc). Đây là lần hiếm hoi cặp sao xuất hiện bên nhau sau hơn 2 năm ly hôn. Do đó, mối quan hệ của họ nhận được sự chú ý lớn từ dư luận.

Tuy nhiên, theo cánh săn ảnh, chuyến đi chơi của gia đình Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy diễn ra bầu không khí nặng như chì, không mấy vui vẻ. Cặp sao không ai tương tác, nói chuyện với ai dù đứng cạnh nhau. Thậm chí, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh luôn giữ khoảng cách với đối phương. Kết thúc chuyến đi, Huỳnh Hiểu Minh vội vã đưa con trai Tiểu Hải Miên lên xe về nhà.