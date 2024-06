Angela Phương Trinh vẫn livestream bán hàng giữa lùm xùm, netizen đòi tẩy chay

Vừa qua, Angela Phương Trinh đã bất ngờ có một buổi livestream để bán hàng online sau loạt ồn ào về phát ngôn. Trên sóng livestream, nữ diễn viên tương tác vui vẻ, thoải mái cười nói và còn gửi lời chào đến mọi người. Có thể thấy Angela Phương Trinh vẫn giữ thái độ bình thường mặc cho sóng gió trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, ngay sau khi lên sóng, Angela Phương Trinh đã nhận ngay “bão” phẫn nộ từ phía cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều người còn thể hiện thái độ gay gắt khi để lại bình luận đòi “tẩy chay” nữ diễn viên. Sau những ồn ào lộng ngôn và drama gia đình vừa qua, cô đang dần mất đi thiện cảm trong mắt khán giả.

Angela Phương Trinh nhận hàng loạt phẫn nộ từ netizen khi livestream

Trước đó, Angela Phương Trinh liên tục đăng tải những bài viết với thái độ mỉa mai, gay gắt đối với một vài cá nhân, tổ chức khiến dân mạng bất bình. Sau sự việc, cô lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đã không khéo léo khi diễn đạt cảm xúc. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn bày tỏ thái độ bức xúc, chỉ trích Angela Phương Trinh.