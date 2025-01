Ăn tết tiết kiệm nhờ mẹo hay được mách nước trên mạng xã hội

TikTok, YouTube… không chỉ là kênh giải trí mà mùa tết này nhiều người còn bỏ túi kha khá tuyệt chiêu ăn tết tiết kiệm nhờ những trang mạng xã hội ấy. Ăn theo thuở, ở theo… TikTok Chỉ cần vào TikTok tìm kiếm cụm từ “mẹo tiết kiệm tiền sắm tết”, chưa đầy 2 giây vô số video hiện ra, như: bảng chi tiêu tết siêu tiết kiệm, những cách tiết kiệm tiền trong tết nguyên đán, mẹo hay khi mua sắm ngày tết, mẹo sắm tết vừa tiết kiệm vừa đủ đầy… Đang lo lắng vì năm nay bị cắt thưởng tết do công ty không đạt doanh số, chị Ngọc Thảo (quê huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) vào lướt Tiktok giải khuây. Vô tình chị xem được video hướng dẫn cách sắm tết tiết kiệm. Nghe theo lời khuyên từ TikToker, chị lập danh sách những món hàng cần thiết, lên các ứng dụng mua sắm trực tuyến săn sale, xem livestream để mua hàng giá hời. Bên cạnh đó, năm nay chị cũng nói không với cành đào, cành mai, câu đối đỏ… thay vào đó chị mua những món đồ trang trí đa năng có thể sử dụng trước, trong và cả sau tết. “Các năm trước, mình mua sắm tết rất cảm tính. Ra đến siêu thị thấy cái gì cũng muốn mua rồi không kiểm soát được. Có nhiều món mua về không dùng hết, qua tết bỏ đi, rất phí. Năm nay, mình lập danh sách rõ ràng, những món nào mua trước trên các ứng dụng mua sắm được thì canh giảm giá mua ngay, không chờ sát tết” - chị Thảo nói. Chị Xuân Đào trổ tài nấu ăn theo hướng dẫn trên mạng xã hội để chiêu đãi gia đình - Ảnh: Nhã Chân Còn với chị Xuân Đào (ngụ quận Tân Phú, TPHCM), năm nay chị quyết chiêu đãi gia đình bằng những “món ăn nhà làm” mà chị học được từ một số video dạy nấu ăn tiết kiệm trên YouTube. Chị Đào cho biết: “Ở các video, người sáng tạo nội dung đều thông tin đầy đủ các nguyên liệu cần mua, mức tiền cần chi khoảng bao nhiêu cho mỗi món nên mình có thể căn cứ vào đó và so sánh với túi tiền của mình. Món nào hợp thì mình triển, còn mắc quá thì mình chọn món khác”. Nhiều món ăn ngày tết với chi phí rẻ được đăng tải trên nhiều kênh mạng xã hội - Ảnh: Nhã Chân Chị Đào thông tin thêm, trong một lần lướt Facebook chị thấy có người bạn đăng bài rủ rê đi phụ bếp ăn từ thiện, thế là chị đăng ký đi cùng. Sau vài lần tham gia, thấy các cô, bác đứng bếp trổ tài nấu các món chay chị cũng học lỏm được vài chiêu. Chị cho biết, tết này chị sẽ đãi gia đình một vài món chay, vừa giúp đa dạng thực đơn ngày tết, vừa tiết kiệm vì những món này nguyên liệu đơn giản, chi phí lại rất rẻ. Chị Ngọc Ảnh (ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) thường được bạn bè đặt cho biệt danh rất kiêu - “chiến thần săn sale”. Sở dĩ như vậy là do chị nắm thông tin các chương trình khuyến mãi, mua sắm ưu đãi rất nhanh. Chị và hội bạn thân có 1 nhóm trò chuyện chung trên Zalo, hễ thấy thông tin nhãn hàng nào khuyến mãi là chị thông báo vào nhóm ngay để bạn bè cùng biết và mua sắm cho tiết kiệm. Chị Bích Loan (ngụ quận 8, TPHCM, bạn của chị Ảnh) cho biết: “Trước tết hơn 1 tháng là em ấy đã bắt đầu gửi các link mua sắm giảm giá cho chúng tôi, từ quần áo đến các vật dụng, đồ ăn, thức uống, quà bánh... Chúng tôi đi làm công ty nên không có nhiều thời gian tìm kiếm, còn Ảnh thì ở nhà làm nội trợ và kinh doanh gia đình nên thuận tiện hơn. Nhờ em ấy mà tết này chúng tôi đỡ lo thâm hụt tiền sắm tết vì đã mua hòm hòm sẵn hết rồi”. Thận trọng khi mua sắm trực tuyến Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thị Mỹ Nương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo Lãnh đạo và Phát triển Bền vững (SDLT) đánh giá trong mùa tết 2025, người tiêu dùng có xu hướng đơn giản hóa những thủ tục ngày tết để giảm mức chi tiêu. Điều này do nhiều nguyên nhân, như: tình hình khôi phục của phần lớn doanh nghiệp chưa tốt như kỳ vọng, từ đó đời sống người lao động còn nhiều khó khăn. Đại dịch COVID-19 đi qua, tác động đến tâm lý và mọi khía cạnh trong đời sống của người dân từ thói quen mua sắm, tiêu dùng, đến sinh hoạt, làm việc; vì vậy người dân ngày càng có xu hướng tiêu dùng thông thái: mua những đồ thật cần thiết, đa dụng, hướng đến chất lượng, bảo vệ sức khoẻ và môi trường. Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử cũng giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh giá cả, tìm kiếm ưu đãi, từ đó có thể đưa ra quyết định mua hàng phù hợp hơn. Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thị Mỹ Nương - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đào tạo Lãnh đạo và Phát triển bền vững (SDLT) Về việc mua sắm tết trực tuyến, bà Nương cho rằng, để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng người tiêu dùng nên đọc kỹ thông tin sản phẩm, chính sách mua hàng và đánh giá của người dùng, lưu giữ lại thông tin mua hàng để có thể đổi trả hàng nếu cần. Trước khi quyết định mua hàng, người tiêu dùng nên lưu sản phẩm vào giỏ hàng để xem đi xem lại vài lần, cân nhắc xem sản phẩm có thật sự cần thiết hay chỉ là cảm tính. Việc tham khảo giá và chất lượng sản phẩm trên nhiều sàn thương mại điện tử khác nhau, nhắn tin trao đổi với nhà cung cấp khi chưa rõ thông tin sản phẩm cũng là điều cần thiết. “Một điều quan trọng khác, tôi nghĩ sau khi mua sắm xong, người dùng nên phản hồi đánh giá chất lượng dịch vụ, sản phẩm một cách trung thực, chính xác, để nhiều người tiêu dùng khác cùng tham khảo. Điều này sẽ góp phần xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến lành mạnh” - bà Nương nói. Nhã Chân