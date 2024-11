An Tây trước khi liên quan ma túy: Kiếm tiền tỷ từ mạng xã hội, sống sang chảnh

Người mẫu Andrea Aybar (An Tây) kiếm hàng tỷ đồng từ mạng xã hội, có cuộc sống sang chảnh trước khi bị tạm giữ vì nghi liên quan đến ma túy. Ngày 10/11, người mẫu Andrea Aybar (An Tây) bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM tạm giữ để điều tra dấu hiệu liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy nữ người mẫu cùng những người liên quan đều dương tính với chất cấm.

Người mẫu Andrea Aybar. Andrea Aybar sinh năm 1995 và là người Tây Ban Nha. Tuy nhiên cô nói thông thạo được tiếng Việt vì sinh sống tại Việt Nam cùng gia đình từ năm 7 tuổi. Sở hữu chiều cao 1m74, người đẹp có cơ hội theo đuổi nghề người mẫu, diễn viên. Cô xuất hiện trong nhiều show thời trang lớn và tham gia diễn xuất trong vài bộ phim. Bộ phim gần đây nhất mà Andrea tham gia là Nhà trọ Balanha chiếu trên sóng giờ vàng của VTV. Chính vì vậy cô có nguồn thu nhập ổn định từ công việc nghệ thuật từ rất sớm. Ngoài công việc người mẫu, cô còn giúp gia đình quản lý việc kinh doanh.

Người đẹp có nguồn thu nhập tốt từ nghề người mẫu. Không chỉ có nguồn thu nhập từ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Andrea còn sở hữu kênh TikTok với 4,5 triệu người theo dõi. Nhiều thông tin cho biết, nhờ có mạng xã hội, cô kiếm tiền tỷ, có cuộc sống dư dả và thoải mái. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023, Andrea không phủ nhận chuyện kiếm ra tiền tỷ và sự nghiệp đang thăng hạng kể từ khi xây dựng thành công kênh TikTok triệu người theo dõi. Cô không tiết lộ cụ thể số tiền có thể kiếm được ở hiện tại, nhưng cô thừa nhận cuộc sống dư dả hơn rất nhiều nhờ sáng tạo nội dung trên TikTok. Andrea có cơ hội được làm việc với nhiều nhãn hàng lớn và thu nhập tăng hơn trước rất nhiều. Chân dài cũng xác định lấy hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội làm công việc chính.

Người đẹp kiếm được nguồn thu nhập lớn từ TikTok. Nhờ có nguồn thu nhập dư dả, chân dài này thoải mái tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Cô thường xuyên khoe ảnh trong những chuyến du lịch đẳng cấp, vi vu khắp nơi. Người đẹp này đã chuyển vào TP.HCM sống và làm việc nhiều năm nay. Căn hộ của người đẹp này khang trang, rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Andrea từng nói cô muốn sống trong một căn hộ đủ rộng, nhiều góc để quay hình đăng lên TikTok.

Người đẹp từng hé lộ một vài góc trong căn hộ sang chảnh. Trên trang cá nhân, An Tây thường đăng ảnh khoe body nuột nà, check-in ở những khu nghỉ dưỡng sang xịn. Nàng mẫu cũng thường xuyên diện hàng hiệu với giá trị đắt đỏ.

Ở tuổi 29, người mẫu gốc Tây Ban Nha có cuộc sống dư dả. Cuộc sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi của chân dài này từng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thông tin cô bị điều tra vì liên quan tới ma túy khiến nhiều khán giả thất vọng. Theo VTC News