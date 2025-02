An Phong - Nhà sản xuất Cùm U (U Bolt) chất lượng cao, giá cạnh tranh nhất

An Phong - Thương hiệu uy tín trong sản xuất Cùm U

Công ty TNHH Cơ Khí An Phong (thành viên Nam An Group) tự hào là nhà sản xuất cùm U, U Bolt tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng trong và ngoài nước. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, đội ngũ kỹ sư tay nghề cao, An Phong cam kết mang đến sản phẩm có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý và dịch vụ khách hàng tận tâm.

An Phong sản xuất cùm U, có sẵn số lượng lớn mọi kích thước

Các loại Cùm U do An Phong sản xuất:

1. Cùm U thép mạ điện phân - Bề mặt sáng bóng, chống gỉ sét hiệu quả, phù hợp cho các công trình dân dụng và công nghiệp.

2. Cùm U bọc nhựa - Lớp nhựa bọc giúp cách điện, chống ăn mòn và bảo vệ đường ống khỏi tác động cơ học.

3. Cùm U mạ kẽm nhúng nóng - Lớp kẽm dày, chống gỉ sét tuyệt đối, tăng độ bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.