An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Nhiều lớp bảo vệ của các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Sáng nay 19/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, ngay từ sáng sớm, an ninh xung quanh khu vực TAND TP.HCM được thắt chặt. Khoảng 6h, xe chở các xe chở bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đến tòa. Lực lượng an ninh phối hợp, triển khai nhiều lớp bảo vệ nghiêm ngặt. Những người tới dự phiên toà phải qua nhiều lớp kiểm tra an ninh. Các bị hại được lực lượng chức năng hướng dẫn tham dự phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự), 5 kiểm sát viên thuộc VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa. Phiên tòa diễn ra khoảng 1 tháng. Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỷ đồng. Ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 đến 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với 308 triệu trái phiếu. Số tiền này không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Đồng phạm với Trương Mỹ Lan là các bị cáo: Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB); Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc thuộc SCB, đã chết); Nguyễn Tiến Thành (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán TVSI, đã chết) và Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Ở tội danh Rửa tiền, Trương Mỹ Lan và 8 bị cáo bị truy tố với cáo buộc đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng thông qua Tham ô tài sản và Lừa đảo phát hành trái phiếu, sau đó dùng các thủ đoạn để rửa tiền. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB rồi chi tiêu các mục đích khác nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống. Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu rõ, bị cáo Trương Mỹ Lan và 8 bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng). Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; thông qua các hợp đồng này chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.