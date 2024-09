An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Sáng 19/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm. An ninh khu vực tòa án được thắt chặt. Xe chở phạm nhân vụ Vạn Thịnh Phát được đưa đến tòa từ sớm (Video: Cao Bách) Khoảng 5h30 sáng 19/9, lực lượng công an đã có mặt tại TAND TPHCM để chuẩn bị an ninh cho phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 5h45, đoàn xe khoảng 15 chiếc áp giải bà Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo tới TAND TPHCM. Các xe chở bị cáo di chuyển trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nhiều lực lượng tham gia bảo đảm an ninh có mặt trước cổng tòa án. Các xe chở bị cáo được 3 mô tô của cảnh sát giao thông dẫn đường tiến vào sân tòa. Bên trong sân tòa, khoảng 1.000 ghế ngồi, nhiều màn hình LED được chuẩn bị để cho các bị hại, người liên quan tới tham dự phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Xung quanh các tuyến đường khu vực tòa án như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực... , lực lượng chức năng túc trực để bảo đảm trật tự. Tháng 4 vừa qua, bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị TAND TPHCM tuyên án tử hình về các tội Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và Đưa hối lộ. Bà kháng cáo bản án và sẽ được xem xét vào tháng 10 sắp tới. Trước cổng tòa được dựng 2 tấm bảng với nội dung "cấm quay phim chụp ảnh" và "cấm tập trung đông người". An ninh thắt chặt xung quanh TAND TPHCM. Một số người dân chuẩn bị thức ăn trước khi phiên xét xử bắt đầu. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19/10.