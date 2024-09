Ân nhân của Mỹ Tâm: Tưởng sắp đi, cưa chân xong thay đổi 180 độ cuộc đời

Anh Lê Quang khi ấy gần như không trụ nổi, miệng bị méo, con mắt nhìn dại đi” - Cam Thơ chia sẻ. Mới đây, vợ nhạc sĩ Lê Quang là ca sĩ Cam Thơ đã hé lộ đoạn clip quay lại cảnh chồng cô đứng trước cửa tử khi mắc bệnh nặng và chưa được phẫu thuật cưa chân. Cô nói: “Vừa rồi tôi nhìn anh Tô Thanh Phương bệnh mà tội quá, không nhận ra. Anh Lê Quang hồi trước bị bệnh cũng vậy, nhìn héo mòn không ai nhận ra. Có đợt anh Lê Quang từ viện về nhà nhưng chân chưa cưa được, nhìn không còn chút sức sống nào.

Nhạc sĩ Lê Quang trước khi cưa chân Lúc đó là giai đoạn tệ nhất của anh Lê Quang. Cha xứ có đến xức dầu và đọc kinh cầu nguyện, còn anh ấy vẫn ngồi ở cái ghế anh hay ngồi ăn cơm. Sắc thái của anh Lê Quang rất tệ, mệt mỏi, giống như sắp đi, mất kiểm soát mọi thứ, không thể diễn tả được. Anh Lê Quang khi ấy gần như không trụ nổi, miệng bị méo, con mắt nhìn dại đi. Tôi nói mãi đi cưa chân mà anh ấy không nghe, tôi phải bảo nhiều người vào nói. Nhưng sau đợt cưa chân đó thì anh Lê Quang thay đổi hoàn toàn, tôi nói gì anh ấy cũng nghe. Lần đó tưởng là xui nhưng hóa ra lại là may, bị mất đi một phần cơ thể nhưng cuộc đời được tái sinh lại, thành một con người rất lành mạnh. Trước lúc bị bệnh phải cưa chân, lối sống của anh Lê Quang rất chán, tối ngày say xỉn. Anh Lê Quang gần như thay đổi cuộc đời 180 độ. Bây giờ anh ấy ngủ sớm, dậy sớm, không ăn nhậu bia rượu, ăn uống cũng lành mạnh và biết nghe lời người khác. Trước đó là cứ thích gì ăn đấy, tôi nói không bao giờ chịu nghe, hay cằn nhằn, cự lại. Đã thế còn không chịu đi lễ, tôi kêu đi không chịu đi, giờ thì chăm đi lễ hơn. Vì vậy, tôi thấy trong cuộc đời không phải cái gì cũng là xui xẻo”.

Mỹ Tâm và Lê Quang Nhạc sĩ Lê Quang từng hoạt động tại Việt Nam trong thập niên 90, làm việc mới nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu và đặc biệt được biết tới là ân nhân của Mỹ Tâm khi lăng xê cô lên trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Cách đây vài năm, Lê Quang bất ngờ đổ bệnh nặng do biến chứng tiểu đường và một số bệnh khác, khiến anh phải trải qua cuộc đại phẫu khá nguy hiểm, cưa một chân bị hoại tử. Sau cuộc phẫu thuật, Lê Quang mất một thời gian dài để làm quen với cuộc sống mới, tập đi lại trên đôi chân giả và dần ổn định, khỏe mạnh lại. Tất cả đều nhờ công sức chạy chữa, chăm sóc của vợ là ca sĩ Cam Thơ. Theo Người Đưa Tin