Ân nhân của Mỹ Tâm phải cưa chân, sau 5 năm mới được làm điều này

Lê Quang tự lái xe sau 5 năm cưa chân Trong clip, Lê Quang vui mừng, thích thú khi “đập hộp” chiếc xe ba bánh mới tậu về. Chiếc xe ba bánh này được chạy bằng điện, thiết kế phù hợp với những người bị hạn chế về đi lại như Lê Quang. Sau một ngồi ngắm nghía, Lê Quang tự tin ngồi lên xe chạy thử một vòng quanh nhà, chạy ra đường rồi lái xe chạy về một cách thoải mái, không bị cản trở bởi vấn đề gì. Bạn bè, người thân xung quanh đều vui vẻ chúc mừng Lê Quang đã có phương tiện đi lại phù hợp, giúp anh tự di chuyển dễ dàng trong khoảng cách xa hơn, không cần người hỗ trợ như trước đây. Sau hai tuần tập lái xe, Lê Quang có thể tự lái ra ngoài đường lớn để mua sắm một số đồ đạc cá nhân, mua cà phê. Được biết, Lê Quang bị tiểu đường nặng và một số bệnh. Vì biến chứng nên cách đây 5 năm, anh phải nhập viện và bị cưa một chân. Một thời gian sau đó, Lê Quang được lắp chân giả và tập đi bộ trở lại. Tuy nhiên, việc đi lại của Lê Quang vẫn còn hạn chế nên anh vẫn cần mọi người hỗ trợ.

Mỹ Tâm và Lê Quang Đến tận bây giờ, sau một thời gian tự tập luyện và sức khỏe tiến triển tốt, Lê Quang mới tự tin mua xe điện về để phục vụ việc di chuyển. Tuy nhiên, do đi lại vẫn hạn chế nên anh chọn đi xe ba bánh cho an toàn. Vợ chồng Lê Quang đã qua Mỹ định cư được nhiều năm. Thời gian đầu, vợ chồng anh gặp nhiều khó khăn do tình trạng bệnh tật của anh. Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc sống của vợ chồng anh đã khấm khá và ổn định hơn nhờ vợ anh làm Youtube kiếm thêm thu nhập. Được biết, vợ chồng Lê Quang sắp dọn về ở trong một căn nhà trị giá hơn triệu đô. Nhạc sĩ Lê Quang từng hoạt động tích cực tại Việt Nam thập niên 1990, đầu 2000, lăng xê nhiều ca sĩ. Anh được coi là ân nhân của Mỹ Tâm khi lăng xê cô thành công, sản xuất liveshow tầm cỡ đầu tiên cho cô. Đến giờ Mỹ Tâm vẫn mang ơn Lê Quang, qua Mỹ diễn là tới thăm Lê Quang. Theo Người Đưa Tin