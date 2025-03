Ấn Độ thắng lớn tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á 2025

Giải Phim xuất sắc nhất năm nay được trao cho bộ phim chính kịch "All We Imagine As Light" của đạo diễn người Ấn Độ Payal Kapadia.

Phim kể về ước mơ của hàng triệu người di cư bất hợp pháp đến Mumbai với hy vọng "đổi đời," nhưng lại phải đấu tranh để hòa nhập vào một xã hội từ chối chào đón họ.

"All We Imagine As Light" ra mắt khán giả thế giới tại Liên hoan phim Cannes 2024 ở Pháp, tại đó bộ phim được đề cử giải Cành cọ vàng và giành giải Grand Prix (giải thưởng do Ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes trao cho một trong những phim truyện tham gia tranh giải).

Trong khi đó, giải Đạo diễn xuất sắc nhất vinh danh đạo diễn Nhật Bản Daihachi Yoshida, người đứng sau thành công của bộ phim tâm lý giả tưởng "Teki Cometh."