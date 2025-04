Ấn Độ sẽ trải qua mùa hè nắng nóng kỉ lục trong năm 2025

Cục Khí tượng Ấn Độ mới đây cho biết nhiệt độ tối thiểu trung bình hàng tuần trong tháng 2 vừa qua đã cao hơn mức bình thường từ 1 đến 3°C. Cơ quan này cũng đưa ra dự báo rằng từ tháng 4 đến tháng 6, nhiệt độ tối đa có thể vượt mức bình thường trên hầu hết lãnh thổ Ấn Độ, trừ một số khu vực ở Đông Bắc và Tây Bắc nước này.

Mùa hè nắng nóng dẫn đến tình thiếu nước nghiêm trọng tại Ấn Độ hàng năm. Ảnh: ANI

Giám đốc IMD, ông Mrutyunjay Mohapatra cho biết các bang như Uttar Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh và Odisha có thể hứng chịu 10-11 ngày nắng nóng cực điểm. Ngoài ra, từ tháng 4 đến tháng 6, khu vực phía Bắc, phía Đông, miền Trung và đồng bằng Tây Bắc Ấn Độ có thể trải qua số ngày nắng nóng nhiều hơn bình thường từ 2 đến 4 ngày. Các bang khác của Ấn Độ như Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, và Andhra Pradesh cũng sẽ đối mặt với nhiệt độ cao trong mùa hè.

Năm 2024, Ấn Độ từng trải qua một mùa hè nắng nóng gay gắt trên diện rộng với mức nhiệt kỷ lục 50,5°C được ghi nhận vào ngày 28/5 tại thành phố Churu, bang Rajasthan.

Bộ Y tế nước này cho biết đã ghi nhận 143 ca tử vong do nắng nóng từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn đáng kể. Theo báo cáo Heat Watch 2024, ít nhất 733 người đã tử vong do say nắng, sốc nhiệt ở 17 bang của Ấn Độ cùng khoảng thời gian này.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng nắng nóng cực đoan tại Ấn Độ có thể trở nên phổ biến hơn nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả. Ấn Độ hiện là nước phát thải khí nhà kính lớn thứ ba thế giới, với ngành công nghiệp điện phụ thuộc nhiều vào than đá. Ông Mohapatra từng nhấn mạnh rằng các hoạt động của con người, bao gồm tăng trưởng dân số, công nghiệp hóa và giao thông vận tải, đang làm gia tăng nồng độ khí nhà kính như carbon monoxide, methane và chloro-carbon.

Với tình trạng thời tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng, các chuyên gia khuyến cáo chính phủ và người dân Ấn Độ cần có kế hoạch ứng phó với nắng nóng dài hạn. Điều này bao gồm các biện pháp như cải thiện hệ thống cảnh báo sớm, mở rộng nguồn cung cấp nước và tăng cường bảo vệ người lao động ngoài trời khỏi tác động của nhiệt độ cao.