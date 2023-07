Ấn định ngày tổ chức tang lễ cho diva châu Á Coco Lee

Chồng của Coco Lee sẽ không tham gia tổ chức lễ tưởng niệm cho nữ ca sĩ (Ảnh: Sina).

Tính đến năm 2000, Coco Lee bán được hơn 7,5 triệu album ở châu Á và trở thành diva hàng đầu châu Á từ những năm 90 tới đầu những năm 2000. Giọng hát nội lực, cảm xúc và quãng giọng rộng giúp Coco Lee được truyền thông phong tặng là "Mariah Carey châu Á".

Ngoài ra, cô còn tham gia thể hiện một số ca khúc nhạc trong phim. Ngôi sao sinh năm 1975 cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như No Tobacco, Master of Everything, Forever Young.

Coco Lee vừa sở hữu phong cách gợi cảm, phóng khoáng phương Tây vừa có những nét đẹp đặc trưng của phụ nữ châu Á. Cô được tạp chí FHM bình chọn và khen ngợi là "nữ nghệ sĩ R&B gợi cảm nhất châu Á".

Vài năm gần đây, ngoài vai trò ca sĩ, cô còn đảm nhận vai trò cố vấn, giám khảo của nhiều chương trình âm nhạc, giải trí ăn khách như Chinese Idol, World's Got Talent, Jungle Voice…