AMM 57: Vì những khát vọng ‘đường dài’

Theo Đại sứ Trần Đức Bình, kỳ Hội nghị AMM 57 tiếp cận rộng hơn khái niệm “tự cường”. Trong thế giới biến đổi không ngừng, làm thế nào để ASEAN nâng cao tự cường và tự chủ chiến lược là ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Do đó, các vấn đề như Biển Đông, Myanmar hay Bán đảo Triều Tiên, Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine, các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tiếp tục được đặt trên bàn nghị sự của các Bộ trưởng ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.

Rõ ràng, trước những vấn đề mang tầm khu vực và quốc tế, tác động tới không riêng một quốc gia nào, sẽ có khả năng xảy ra quan ngại, khác biệt, trao đổi, tranh luận song điều cốt lõi là ASEAN tiếp tục khẳng định bản lĩnh, củng cố lập trường nguyên tắc cân bằng, khách quan cũng như vai trò trung tâm của mình, được các đối tác tôn trọng và ủng hộ, cùng nhau nỗ lực và hợp tác vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững, điều mà nhiều quan chức, học giả khẳng định ASEAN đã làm tốt thời gian qua.