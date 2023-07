AMM-56: Papua New Guinea hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư

Hội kiến với Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea James Marape, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, trong đó có Papua New Guinea.

Bộ trưởng đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, thủy hải sản…

Đáp lại, Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea cho biết Papua New Guinea hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Papua New Guinea trong các lĩnh vực như thuỷ sản, nông nghiệp, dầu khí.