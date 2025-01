AMD 'né tránh' Apple M4 Max trong cuộc so tài chip AI

Ryzen AI Max của AMD mang hiệu năng ấn tượng, nhưng việc né tránh so sánh với M4 Max của Apple khiến nhiều người đặt câu hỏi. AMD vừa giới thiệu Ryzen AI Max - chip mới dành cho laptop với hiệu năng được quảng cáo là vượt trội so với thế hệ trước. Tuy nhiên, điều gây chú ý không phải là những con số ấn tượng mà công ty công bố, mà là việc họ khéo léo tránh so sánh với đối thủ mạnh nhất từ Apple. Trong buổi ra mắt, AMD chỉ đem Ryzen AI Max đối đầu với M4 tiêu chuẩn và M4 Pro, hoàn toàn bỏ qua M4 Max - chip cao cấp nhất vừa được Apple trang bị cho các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới. Lý do đằng sau động thái này có vẻ khá rõ ràng. Ryzen AI Max, với 16 lõi và tập trung vào xử lý đồ họa cùng AI, được AMD quảng bá là lựa chọn hàng đầu cho các nhà sáng tạo nội dung và game thủ. Tuy nhiên, các bài kiểm tra hiệu năng cho thấy một thực tế khá thú vị. Paul Alcorn từ Tom's Guide chỉ ra rằng dù AMD tuyên bố vượt trội 86% trong bài test v-ray khi so với MacBook M4 Pro 12 lõi, chip của họ lại chỉ nhỉnh hơn 2% trong Cinebench 2024 đa luồng, thậm chí còn thua M4 Pro 14 lõi tới 3%. Với kết quả sát nút như vậy trước M4 Pro (14 lõi CPU, 20 lõi GPU), không khó để hiểu tại sao AMD lại "quên" không nhắc đến M4 Max. Phiên bản cao cấp nhất của Apple sở hữu tới 16 lõi CPU và 40 lõi GPU - một cấu hình mà gần như chắc chắn sẽ vượt trội Ryzen AI Max trong mọi bài kiểm tra liên quan. Chiến thuật marketing này của AMD - chọn đối thủ "vừa tầm" thay vì đương đầu với đối thủ mạnh nhất - càng trở nên đáng chú ý khi xét đến viễn cảnh sắp tới. Apple không chỉ đang phát triển chip M4 Ultra với hiệu năng dự kiến còn cao hơn nữa, mà còn đang tiến tới công nghệ 2nm, hứa hẹn những bước tiến vượt bậc cả về sức mạnh lẫn hiệu suất năng lượng. Dù không thể phủ nhận Ryzen AI Max là một bước tiến đáng kể của AMD, cách họ thực hiện các bài so sánh hiệu năng đặt ra câu hỏi về tính khách quan. Việc chủ động tránh đối đầu với M4 Max dường như đã tiết lộ nhiều điều về vị thế thực sự của sản phẩm mới này trong cuộc đua chip hiệu năng cao".