Am tháp cổ tại ngôi chùa hơn 600 tuổi biến thành... ruộng ngô

Tuy nhiên, mới đây, phật tử, người dân địa phương đến di tích chùa Đá vô cùng bất ngờ khi thấy am tháp cổ bỗng dưng biến mất. Thay vào đó, khu đất thành nơi trồng ngô, còn xá lị của các nhà sư được chuyển đến am thờ mới xây trước cửa chùa.

Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh cho biết, người quản lý chùa đã gọi thợ phá hủy am tháp vào cuối năm 2022. Do phát hiện muộn và họ không báo cáo nên chính quyền không kịp can thiệp.

Sau đó, UBND huyện Đức Thọ cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành lập đoàn kiểm tra về làm việc với nhà chùa.

Khu đất đặt am tháp giờ đã bị biến thành ruộng ngô (Ảnh: D.N.).

Tại buổi làm việc, thầy Thích Nhuận Lợi (được giao quản lý chùa Đá) cho biết, trụ trì của chùa đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân thầy Lợi thừa nhận, trong thời gian được giao coi sóc chùa, do không hiểu được ý nghĩa, chứng tích của di tích và thấy công trình xuống cấp nên cho người phá hủy chứ không cố tình.