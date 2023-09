Ấm đun siêu tốc trên thị trường hiện nay có rất nhiều kiểu dáng và chủng loại cho người dùng lựa chọn. Trong đó dòng ấm đun thủy tinh trong suốt giúp không gian sống trở nên hiện đại, sang trọng hơn nhờ có hình thức đẹp, mang lại cảm giác sạch sẽ.

Ấm đun thủy tinh có thiết kế thanh lịch và tinh tế, mẫu mã đa dạng. Ngoài thân ấm bằng thủy tinh trong suốt, cấu tạo của nó thường có các chi tiết đáy nhiệt, tay cầm, viền nắp, được phối với những màu sắc cơ bản như trắng, đen, xám bạc... rất nổi bật, bắt mắt.



Ấm đun thủy tinh có an toàn không là nỗi lo lắng của không ít người. (Ảnh: Usatoday)

Tuy nhiên, chất liệu thủy tinh cũng khiến không ít người e ngại. Câu hỏi ấm đun thủy tinh có an toàn không thường được đặt ra bởi chất liệu này thường được coi là "mong manh dễ vỡ". Nhiều người dù thích vẻ đẹp của ấm đun thủy tinh nhưng không dám mua vì sợ nó bị nứt, vỡ khi đun nước sôi.

Ấm đun thủy tinh có an toàn không?



Bạn đừng lo rằng ấm thủy tinh sẽ nứt vỡ khi đun sôi nước, vì thân ấm đều được làm bằng thủy tinh cao cấp, chịu nhiệt tốt, giúp bình chứa nước sôi an toàn, dễ vệ sinh và giữ được bền lâu. Một số loại ấm đun có lớp vỏ được làm từ chất liệu nhựa PP an toàn, bao bọc quanh thân bình giúp chống bỏng tốt hơn cho người dùng.

Ngoài ra, mâm nhiệt được làm bằng inox 304 sáng bóng với khả năng truyền nhiệt tốt. Phần tay cầm và nắp ấm được làm từ nhựa PP bền tốt nên quá trình sử dụng vừa không sản sinh các chất độc hại vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe của gia đình bạn.

Với những lý do trên, bạn có thể an tâm lựa chọn ấm thủy tinh để dùng trong gia đình.