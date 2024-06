Ám ảnh những vụ ô tô đâm cả loạt xe đang dừng chờ đèn đỏ

Tại TP.HCM, khoảng 8h ngày 27/6/2023, trên đường Võ Trần Chí (đoạn qua giao lộ Thế Lữ, huyện Bình Chánh), xe bồn BKS 62H - 011.XX bất ngờ lao lên từ phía sau và tông vào hàng loạt người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người bị thương phải đi cấp cứu. Ba xe máy bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ tung tóe trên mặt đường.

Ngày 30/5/2023, tại ngã tư Mỹ Phước- Tân Vạn và đường Thuận An Hòa (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), xảy ra vụ ô tô tải đâm hàng loạt người dừng chờ đèn đỏ.