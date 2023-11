Album của Jungkook (BTS) bị chê bai thậm tệ

Album của Jungkook không được nhà phê bình đánh giá cao.

Giải thích cho đánh giá trên, IZM cho rằng Jungkook đã quá giống các ngôi sao phương Tây trong từng ca khúc của album.

“Đối với 3D, Jungkook có điểm tương đồng với Justin Timberlake, trong khi ở Standing Next To You, anh ấy là The Weeknd kết hợp Michael Jackson. Với Closer To You, anh ấy tiến gần đến Justin Bieber. Tuy nhiên, cuối cùng thì Jungkook không phải sự kết hợp của tất cả ngôi sao nhạc pop đó. Album và cấu trúc của nó đã xóa bỏ danh tính của Jungkook trong nỗ lực đứng đầu các bảng xếp hạng Mỹ. Và với lý do này, album Golden khiến người nghe có cảm giác nó chỉ như một danh sách phát tự động, được kết hợp với nhau bằng thuật toán”, nhà phê bình Han Sung Hyun của IZM nhận định.

Tức, album thiếu tính tổng thể và màu sắc đặc trưng của Jungkook. Han Sung Hyun bày tỏ thêm Golden thể hiện rõ mục tiêu cuối cùng của HYBE Entertainment, là loại bỏ chữ 'K' khỏi Kpop (K là viết tắt của Korean), giống các album của Le Sserafim hay NewJeans.