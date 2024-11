AI làm 'nóng' Hội nghị Internet thế giới 2024 tại Trung Quốc

Trí tuệ nhân tạo và tác động của nó đối với nhân loại là nội dung bao trùm Hội nghị Internet thế giới tổ chức tại Chiết Giang, Trung Quốc. Hội nghị Internet thế giới 2024, còn được gọi là Hội nghị thượng đỉnh Wuzhen (một thị trấn ven sông nổi tiếng), diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 11 tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Ra mắt vào năm 2014, diễn đàn Internet lớn nhất của Trung Quốc quy tụ các quan chức và công ty công nghệ quốc tế thảo luận về các vấn đề như xu hướng công nghệ, quản trị Internet và sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Hội nghị Internet quốc tế quy tụ nhiều "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc cũng như quốc tế. Ảnh: RTHK Hội nghị Internet thế giới hiện có hơn 170 thành viên từ hơn 30 quốc gia và khu vực. Các thành viên như IBM, Cisco, Nokia, Alibaba và nhà sản xuất điện thoại thông minh Honor đã xác nhận tham dự năm nay. Với chủ đề "Tận hưởng tương lai số lấy con người làm trung tâm và AI vì mục đích tốt đẹp - Xây dựng cộng đồng có tương lai chung trong không gian mạng", hội nghị thượng đỉnh năm nay sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo và tác động của nó đối với nền kinh tế và nhân loại. Phiên bản năm nay bao gồm 24 diễn đàn phụ về các chủ đề như an ninh mạng, kinh tế số, quản trị dữ liệu và sáng kiến ​​phát triển toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ chứng kiến thành lập một ủy ban đặc biệt về AI - một chương trình hợp tác của nhóm chuyên gia tư vấn và một học viện đào tạo kỹ thuật số quốc tế. Trong bài phát biểu qua video gửi tới lễ khai mạc sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi: “Phát triển không gian mạng nhanh hơn, sáng tạo hơn và an toàn hơn để tạo ra một tương lai số tốt đẹp hơn”. "Các công nghệ mới như AI, đang phát triển mạnh mẽ. Điều này đã nâng cao đáng kể khả năng hiểu và định hình thế giới mà chúng ta đang sống, đồng thời đặt ra cho chúng ta một loạt các rủi ro và thách thức khó lường", Chủ tịch Trung Quốc cho biết. Ông Tập ​​Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ hợp tác với các quốc gia khác trong cuộc cách mạng thông tin và phát triển để khai thác tiềm năng của Internet. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường cho biết các công nghệ tiên tiến của đất nước đã mang lại những kết quả khả quan. “Cho đến nay, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động cơ sở hạ tầng mạng lớn nhất thế giới với công nghệ tiên tiến và 78% dân số đã có thể truy cập Internet”, ông Đinh Tiết Tường cho hay. Ông Đinh đề xuất bốn điểm để xây dựng tương lai chung trong không gian mạng, bao gồm cải thiện quản trị toàn cầu, tăng cường hợp tác công nghệ, thúc đẩy công bằng và lợi ích chung trong việc sử dụng Internet, duy trì luật pháp và quy định về bảo vệ an ninh mạng. (Tổng hợp)