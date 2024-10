Ai là quán quân Anh trai chông gai?

Hai đêm chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) như chương trình tốt nghiệp của các anh tài, những người có thể chưa phải xuất sắc nhất nhưng may mắn hơn cả. Khán giả không còn phải vượt qua những màn giao đãi lê thê như các tập trước mà được thưởng thức 4 tiết mục ca nhạc thể hiện trọn vẹn tinh hoa và cá tính của hai nhà. Khi anh tài vẽ tranh Màn vẽ tranh tập thể cũng cho thấy khá rõ những nét riêng của mỗi đội. Nhà Thiếu Nhi cho ra bức tranh tả thực, trong đó các thành viên là nhân vật chính do Hà Lê thể hiện trên cái nền thơ mộng xanh - hồng của Binz. Nhưng chiếm nhiều diện tích lại là một cây (tạm gọi là) đa khá rối mắt do Đinh Tiến Đạt “trồng”. Bùi Công Nam nấp sau gốc cây này, tách biệt với anh em, tay lăm lăm quả bóng rổ nhắc nhở nỗi sợ hãi (đến phát khóc) anh từng trải trong phần thi đấu thể thao.

Nhà Thiếu Nhi đang thưởng thức thành quả của chính mình Hoàng Hiệp dùng bàn tay ấn lên những “bước chân” mò mẫm sặc sỡ ẩn dụ cho hành trình tưởng khó nhằn hóa ra lại khá xuôi chèo mát mái của anh trong chương trình. Ở cả 2 bức đều có bóng dáng của mặt trời nhưng đều chỉ có một nửa. Duy Khánh vẽ mặt trời ở vị trí chính giữa và cao nhất trong tranh của nhà Thiếu Nhi, “khuyến mại” những cánh chim bay về phía xa. Tiến Luật nguyện “làm” ngọn cỏ khiêm nhường nhưng sống dai nhách… Nhà Tinh Hoa xem ra có hơn một mặt trời. Mặt trời đầu tiên hoàn toàn trừu tượng chỉ là một đám rối màu cam do Tuấn Hưng thể hiện bên trên ngọn tre (như vậy những dáng cây quen thuộc với người Việt đều góp mặt ở 2 tranh). Nhưng chính vì nó không rõ hình tròn nên Soobin nhìn không ra. Anh bổ sung một mặt trời nữa ở góc đối diện màu hồng tươi trẻ, nhưng chả hiểu sao lại phát ra những tia sáng xanh đậm khiến nó được nhận xét giống miếng dưa hấu. Khán giả nhận xét mấy anh vẽ xấu thường có xu hướng vẽ mặt trời.

"Miếng dưa hấu" vỏ hơi dày của Soobin. Cường Seven đem đến tinh thần hướng nội hơi kinh dị. Anh vẽ một hình người đen ở giữa tranh với những con mắt vây quanh. Giữa ngực người này cũng có một con mắt. Có thể hiểu là một tâm hồn đang hoang mang vì bị đám đông dò xét. BB Trần sau đó thay cho hình nhân này một trái tim đỏ rực cháy. Trọng Hiếu vẽ phía trên trái tim hồng bự chảng đội vương miện giống như một mặt trời của tình yêu thương trung hòa các “thế lực” trong bức tranh. Jun kết thúc bằng một nền tím nhạt tạo không gian và kết nối các yếu tố vốn chả liên quan. Như vậy cả Binz và Jun đều có cái nhìn đại cục dù khác nhau ở vị trí người vẽ đầu, người vẽ cuối.

Nhà Tinh Hoa không quên tri ân chương trình bằng cách đưa logo vào tranh Mỗi nhà đều làm toát lên được nhân sinh quan, thế giới quan của mình qua việc vẽ tranh. Nhà Thiếu Nhi thiên về vẻ ngoài dễ cảm dễ hiểu. Nhà Tinh Hoa đi vào nội tâm và tinh thần phức tạp, loằng ngoằng hơn. Khách mời thể hiện Kay chưa bao giờ hiền lành trong suốt chương trình, nhưng sự đanh đá của anh thể hiện rõ trong đêm chung kết 1. Chỉ cách nhau ít phút ngay đầu chương trình, Kay đã có 2 phát ngôn khá xéo xắt. Anh gọi Tiến Luật là “con bướm già” trong màn trình diễn thời trang với bộ cánh của nhóm Lunas. Cái này buồn cười vì bộ cánh Tiến Luật đeo te tua và lượt thượt. Nhưng khi Kay bảo nhóm Lunas (sau khi trình diễn xong) đi xuống dưới vì “mẹ em đang muốn lên trên đó” thì khá là “thâm”, khiến các chị đẹp á khẩu không đối đáp lại được. Không dễ như khi Soobin trót gọi Lunas là “chị”.

Hoa xương rồng có vẻ ấn tượng hơn ca khúc ra mắt của chính Lunas. Màn tương tác giữa đội tuyển chị đẹp và anh tài cũng đầy cuốn hút và xẹt lửa rẹt rẹt… vì hiếm khi trên sân khấu ATVNCG có sự gặp gỡ âm dương như vậy. Chưa kể hai bên đều từng trải nghiệm một format tương tự nên đồng cảm với nhau ngay. Cùng tinh thần với những bài như Super star, Quá là trôi, Nét hay kể cả Đỏ quên đi, Lunas trình làng Hoa xương rồng - cũng là bài hát “đo ni đóng giày” kể câu chuyện và truyền thông điệp của nhóm. Nội dung bài hát là sự mời gọi của một cô gái đương thì với đối tượng mà cô nhắm tới kiểu “yêu em thì đừng qua loa” và “không có lỗ, chỉ có lời”. Cũng là lời nhắn gửi của ban nhạc mới ra ràng gửi tới khán giả của mình.

Noo Phước Thịnh cũng lắp thêm cánh khi làm khách mời của ATVNCG. Nếu so sánh hai tiết mục khách mời thì Lunas thần thái hơn, trang phục bắt mắt hơn và chắc chắn thông điệp mạnh hơn liên khúc tình ca của Noo Phước Thịnh. Thấy bảo Noo cũng được mời tham gia ATVNCG nhưng từ chối. Nay chương trình lại mời anh hát cũng giống như để khán giả có sự đối chiếu giữa đội anh tài và “anh đẹp” vậy. Ngang tài ngang sức Nói chung đến chung kết rồi thì cả hai nhà đều ngang tài ngang sức. Nên chỉ thiếu tính toán một chút là sẽ bị lép trước địch thủ ngay. Ở vòng thi đầu chủ đề Anh, nhà Thiếu Nhi đại bại về mặt trang phục. Họ mặc những bộ đồ thổ dân như bê nguyên từ ngoài chợ về, hơn nữa cũng không ăn nhập với bài hát. Trong khi bên kia là cả một bộ sưu tập thời trang tinh thần “hậu hiện đại” thống nhất cả về ý tưởng và màu sắc, tinh tế đến từng chi tiết.

Thời trang góp phần quan trọng làm nên thành công cho nhà Tinh Hoa. Nhà Thiếu Nhi đã cố gắng hết sức để làm mới Bống bống bang bang, quàng thêm chức năng quảng bá ẩm thực (cơm tấm). Song chất liệu âm nhạc bài này chỉ vui vui đến thế. Nhà Tinh Hoa phối hợp được cả Có không giữ mất đừng tìm và Gene là đã có thêm đất diễn, thêm ý tưởng để thi triển. Có thể thấy Tinh Hoa không biết vô tình hay hữu ý đã giao cho Thiếu Nhi hai bài chả hề liên quan, dựng bài nào cũng hạn chế. Vì Tháng năm là tình ca, hát tốp cũng sẽ bị ỉu.

Thanh Duy quảng bá cơm tấm. Có vẻ Thiếu Nhi dồn hết tâm huyết vào Quá là trôi, kết hợp nhiều chủ đề âm nhạc phong phú, hòa hợp và bắt tai. Ý đồ tạo xu hướng để lan tỏa thể hiện ngay ở tên. Bài hát cũng nói lên được tư tưởng của Thiếu Nhi, coi trọng những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng có thật chứ không bị lóa mắt bởi hào quang danh vọng. Nhà Thiếu Nhi xứng đáng được điểm cộng khi luôn thể hiện vai trò tự sáng tác 100%. Trong khi Tinh Hoa vẫn phải nhờ nguồn lực từ bên ngoài để có Nét hay Super star.

Jun Phạm là "giám đốc thời trang" cho nhà Tinh Hoa trong phần thi chủ đề Anh. Super star vẫn mang tinh thần chiến đấu và khẳng định đẳng cấp - lần này thẳng thừng hơn - nhưng lại khó tạo được sự đồng cảm nơi khán giả. Bởi cảm giác là siêu sao chỉ vài người mới có, khó lan tỏa. Còn những niềm hạnh phúc nhỏ bé hàng ngày thì ai cũng cảm nhận được. Nhà Thiếu Nhi cũng gỡ gạc được ít nhiều về gu trang phục qua Quá là trôi. Quán quân lộ diện? Trong suốt quá trình diễn ra ATVNCG, Soobin Hoàng Sơn luôn tỏ ra nổi trội và quyết liệt trên sân khấu. Ngoài đời anh lại hòa nhã, hiền lành được lòng tất cả anh em. Nói chung các anh tài dù nói ra hay không đều công nhận sự đa tài và đẳng cấp của Sơn. Nhưng ở chung kết 1, lần đầu tiên anh cho thấy sự tự tôn không chỉ trong bài hát. Sau khi tiết mục Super star (bài hát chứa hàng loạt slogan Một mình một chân lý, Tên anh vang xa như tên bay, Anh mặc định là ngồi đây), khi MC hỏi có điều gì muốn nói, Soobin dứt khoát: “Bài hát này rất đơn giản: Bọn em khẳng định bọn em là super star”.

Soobin Hoàng Sơn khẳng định vị thế "siêu sao" trên sân khấu ATVNCG. Cho dù chương trình có trao danh hiệu quán quân hay không thì khán giả vẫn sẽ có riêng quán quân cho mình. Điều này thể hiện qua sự bình chọn lần này không còn ở quy mô trường quay. Dám chắc khán giả của Soobin Hoàng Sơn sẽ “dốc túi” để bảo đảm cho thần tượng đăng quang. Và nhà tổ chức rất thích điều này. Với họ danh hiệu là chuyện nhỏ, tiền đổ vào tin nhắn mới là con số biết nói. Theo Tiền Phong