Ai không nên mặc quần ống rộng? Quần ống rộng (quần suông) là một trong những món đồ thời trang nổi bật trong những năm gần đây, được nhiều người yêu thích nhờ vào sự thoải mái, dễ chịu và phong cách hiện đại mà nó mang lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để mặc quần ống rộng. Mặc dù kiểu quần này có thể phù hợp với nhiều dáng người, nhưng có những trường hợp, nếu không phối hợp khéo léo, quần ống rộng có thể khiến bạn trông thấp bé, kém thon gọn hoặc mất đi sự cân đối. Vậy nhưng ai không nên mặc quần ống rộng? Những cô nàng có chiều cao dưới 1m55 Quần ống rộng thường có thiết kế dài và rộng, nên nếu bạn có chiều cao khiêm tốn, nó dễ dàng khiến bạn trông thấp hơn. Những người có chiều cao dưới 1m55 nên thận trọng khi chọn kiểu quần này, đặc biệt là khi phần ống quá rộng hoặc quần quá dài. Nếu quần dài đến mặt sàn hoặc chạm đất, nó sẽ "nuốt" đi dáng người của bạn và làm bạn trông thấp hơn rất nhiều. Những cô nàng ''nấm lùn'' hạn chế chọn quần ống rộng, dễ làm bạn "lọt thỏm" trong trang phục. Vì thế, với những cô nàng ''nấm lùn'' hạn chế chọn quần ống rộng, dễ làm bạn "lọt thỏm" trong trang phục, mất đi tỷ lệ cơ thể, khiến bạn trông ngắn hơn. Nếu bạn vẫn yêu thích kiểu quần này, hãy chọn những chiếc quần ống rộng có chiều dài vừa phải (chỉ chạm mắt cá chân hoặc ngắn hơn một chút). Quần cạp cao kết hợp với áo ôm sẽ giúp kéo dài đôi chân và tạo cảm giác cao ráo hơn. Người có thân hình mập mạp Nếu bạn sở hữu thân hình đầy đặn, đặc biệt là với vùng hông hoặc đùi to, quần ống rộng có thể không phải là lựa chọn lý tưởng. Quần ống rộng dễ làm bạn trông đồ sộ hơn, đặc biệt khi phần ống quá rộng hoặc quần được làm bằng chất liệu dày. Quần ống rộng không giúp tạo đường cong hay tôn lên những ưu điểm của cơ thể, mà ngược lại, có thể khiến bạn trông "khối" hơn. Quần ống rộng có thể làm bạn trông mập mạp hơn do sự phồng lên ở phần chân, nhất là nếu bạn không chọn đúng chất liệu và kiểu dáng. Nếu bạn vẫn muốn mặc quần ống rộng, hãy chọn những mẫu quần có chất liệu nhẹ, mềm mại (ví dụ: cotton, linen) thay vì các loại vải cứng như denim hoặc vải nhung. Chọn quần ống suông vừa phải, không quá rộng và kết hợp với áo ôm vừa vặn để tạo sự cân đối. Nếu bạn sở hữu thân hình đầy đặn, đặc biệt là với vùng hông hoặc đùi to, quần ống rộng có thể không phải là lựa chọn lý tưởng. Người có vòng hông quá lớn Mặc dù quần ống rộng rất phù hợp cho những người có hông nhỏ hoặc hông vừa, nhưng đối với những ai có vòng ba quá lớn, quần ống rộng có thể không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Quần ống rộng có thể làm tăng thêm kích thước hông và tạo cảm giác mất cân đối giữa thân trên và thân dưới. Chưa kể, nếu chọn quần quá rộng, chúng có thể khiến bạn trông "vô hình" từ eo xuống dưới. Nếu bạn có hông rộng, nên tránh những chiếc quần quá rộng ở phần ống. Hãy chọn quần ống suông với phần cạp cao, giúp tạo dáng thắt eo và tôn lên vòng eo nhỏ. Những chiếc quần với phần ống hơi suông hoặc ôm vừa phải ở đùi và rộng dần xuống dưới sẽ giúp tạo sự cân đối. Người có đùi to Dù là quần ống rộng hay bất kỳ kiểu quần nào khác, những người có đùi to cũng cần thận trọng khi chọn trang phục. Quần ống rộng có thể dễ dàng làm lộ khuyết điểm ở phần đùi nếu không chọn được kiểu dáng và chất liệu phù hợp. Những chiếc quần quá rộng sẽ dễ khiến bạn trông "nặng nề" ở phần dưới cơ thể, không tạo được sự thon gọn như bạn mong muốn. Những chiếc quần có phần ống vừa phải hoặc ống suông nhẹ nhàng sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Chọn chất liệu nhẹ, mềm mại như vải lanh hay chiffon sẽ giúp hạn chế tạo cảm giác "nặng nề" cho đùi. Dù là quần ống rộng hay bất kỳ kiểu quần nào khác, những người có đùi to cũng cần thận trọng khi chọn trang phục. Người có cổ chân nhỏ Mặc dù không phải ai có cổ chân nhỏ cũng cần tránh quần ống rộng, nhưng đối với những người có cổ chân quá nhỏ và thon, quần ống rộng có thể gây cảm giác "mất cân đối". Quần quá rộng có thể khiến phần cổ chân của bạn trông yếu ớt và không tạo được sự nổi bật. Nếu bạn có cổ chân nhỏ thì những chiếc quần ống hơi suông hoặc skinny jeans có thể giúp bạn khoe được đôi chân thon thả mà vẫn giữ được sự thoải mái. Nếu yêu thích quần ống rộng, hãy chọn kiểu quần có ống suông nhẹ, dài vừa đủ và kết hợp với giày cao gót hoặc sandals quai mảnh. Quần ống rộng là một món đồ thời trang cực kỳ "hot" và dễ mặc, nhưng không phải ai cũng phù hợp với kiểu quần này. Nếu bạn thuộc nhóm không thích hợp với quần ống rộng, đừng lo lắng. Có rất nhiều kiểu quần khác nhau, từ quần skinny, quần ống đứng đến quần ống suông vừa phải, giúp bạn vừa thể hiện phong cách cá nhân lại vừa tôn vinh được ưu điểm cơ thể. Theo VTC News