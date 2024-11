Ai khiến Hieuthuhai nổi giận?

Trong một năm, Hieuthuhai tung đến 2 bản nhạc để đáp trả chỉ trích nhắm về mình. Hai ca khúc "Giờ thì ai cười" và "Trình" có nội dung gần tương đương nhau, là nam rapper dùng thành công của bản thân để “vỗ ngực xưng tên”. Hai năm qua, sự nghiệp của Hieuthuhai phát triển vượt bậc. Anh thành danh trên thị trường nhạc Việt bằng loạt bản hit khuynh đảo mạng xã hội. Hieuthuhai còn nâng tầm ảnh hưởng bằng việc phủ sóng hình ảnh ở game show, truyền hình, xuất hiện ở nhiều chương "trình lớn và là gương mặt hạng “A” được các nhãn hàng lựa chọn. Hành trình từ một rapper điển trai xuất hiện ở game show King of Rap, đến một ngôi sao giải trí của Hieuthuhai diễn ra trong chỉ 2 năm. Cách Hieuthuhai nổi lên trong vai trò của một rapper cũng khác hẳn những đồng nghiệp đình đám khác trên thị trường. Anh được nhận diện nhiều nhất từ ngoại hình điển trai, gu thời trang chỉn chu và chịu khó tham gia game show. Vì điều này, bên cạnh thành công, Hieuthuhai cũng nhận nhiều lời dèm pha. Hieuthuhai ức chế Thế hệ rapper nổi lên cùng giai đoạn trên thị trường đại chúng với Hieuthuhai còn có MCK, tlinh, LowG, Phúc Du... bên cạnh loạt gương mặt khác trưởng thành từ game show. Hieuthuhai khác biệt phần còn lại ở chỗ anh chạm đến vị thế của một ngôi sao giải trí, có độ nhận diện cao cả về âm nhạc và hình ảnh. Chính vì thế, Hieuthuhai thành hình mẫu thần tượng của nhiều khán giả trẻ. Nói cách khác, những sản phẩm âm nhạc chỉ là một phần làm nên thành công của Hieuthuhai trong 4 năm qua. Nam rapper đột ngột nổi tiếng từ khi tham gia game show cùng Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm. Bên cạnh đó là rất nhiều chiến dịch truyền thông đưa hình ảnh điển trai, bóng bẩy của Hieuthuhai phủ sóng mạnh mẽ ở mạng xã hội. Con đường thành công của Hieuthuhai cũng chính là nguyên nhân khiến nam rapper đối diện dư luận trái chiều. Có nhiều ý kiến cho rằng Hieuthuhai đã là rapper mất chất, anh không tập trung rap mà tung quá nhiều sản phẩm chỉ thuần hát. Hoặc là, Hieuthuhai sa đà quá nhiều vào game show và chỉ nổi tiếng nhờ. Ở bất cứ ngõ ngách nào trên mạng xã hội, miễn là xuất hiện đề tài rapper overrated (được đánh giá quá cao so với thực lực), hoặc những rapper thành công nhưng không chất lượng, Hieuthuhai thường bị réo tên. Điển hình như một câu nói bông đùa của Andree Right Hand ở Rap Việt mùa 3: “Có những rapper đẹp trai nhưng rap dở”, ngay lập tức khán giả hướng mũi dùi vào Hieuthuhai. Gần đây, Hieuthuhai ngồi ghế giám khảo khách mời của Rap Việt mùa 4. Cộng đồng rap tạo nên tranh cãi xoay quanh chuyện Hieuthuhai ngồi ngang hàng JustaTee, Thái VG, nhận xét các thí sinh của Suboi, B Ray, BigDaddy và Karik. Đa phần khán giả nhận định còn quá sớm để Hieuthuhai nắm giữ trọng trách quan trọng như vậy. Nặng nề hơn, có ý kiến chỉ trích Hieuthuhai được “cơ cấu”, hoặc ngồi ở cương vị đó là sự lố bịch. Từ tất cả làn sóng tiêu cực hướng về mình, Hieuthuhai dồn trọn cảm xúc vào bài nhạc để đáp trả. Ở sản phẩm Giờ thì ai cười, nam rapper cũng đưa ra dẫn chứng về việc mình đang rất thành công, “vừa rồi cũng cầm được vài lô”, để đáp trả antifan. Đến sản phẩm mới nhất mang tên Trình, cũng là phong cách dùng tiền để “vỗ ngực”, nhưng nâng lên cấp độ cao hơn. Bản rap Trình của Hieuthuhai có nhiều từ ngữ gai góc đến nặng nề. Đây là mũi tên nhắm 2 đích của Hieuthuhai, vừa để phản bác thêm một lần nữa, vừa chứng minh cho tất cả thấy, anh vẫn còn chất rapper trong người. Vẫn là sản phẩm rap mang tinh thần rap diss (công kích), nhưng khác ở chỗ, đối tượng Hieuthuhai diss không rõ là ai. Ở Trình chỉ dừng lại là bản nhạc tự lên gân của nam rapper. Hieuthuhai muốn chứng minh điều gì? Bài nhạc mới nhất của Hieuthuhai khiến nhiều khán giả liên tưởng hình ảnh ngày nào của Karik. Hơn 10 năm trước, cũng trong cảm xúc hỗn loạn vì bị khán giả, đồng nghiệp lên án vì “rap mất chất”, Karik tung bản nhạc Ức chế để giải tỏa. Sau động thái của Karik, một loạt rapper nhảy vào, theo 2 chiều hướng đồng tình - phản bác, tạo nên trận beef quy mô lớn bậc nhất lịch sử Rap Việt. Sau nhiều năm, cục diện Rap Việt đã thay đổi. Sẽ không có kịch bản một rapper nào đó đứng lên bênh vực hay phản bác Hieuthuhai để đẩy tính chất vụ việc leo thang. Sự tranh luận của bản rap Trình chỉ gói gọn ở phạm vi khán giả. Khi Hieuthuhai lên nhạc, các fan của nam rapper hả hê, gọi đây là sự giải tỏa cho những ấm ức bấy lâu nay. Ngược lại, ở một số diễn đàn rap, ý kiến trái chiều tiếp tục nhắm vào Hieuthuhai. Hieuthuhai tung sản phẩm có tính chất như Trình không đúng thời điểm. Thời gian qua, sự tiêu cực nhắm vào nam rapper chỉ xuất hiện rải rác. Hieuthuhai chủ yếu được nhận diện là một nghệ sĩ đang phủ sóng rộng rãi, đời tư sạch sẽ và có gu âm nhạc phù hợp giới trẻ. Việc Hieuthuhai được mời đến vòng Đối đầu Rap Việt mùa 4 cho thấy vị thế của nam rapper đang vượt lên tất cả ý kiến trái chiều. Sự phản bác của Hieuthuhai qua bài nhạc chỉ khiến anh bị kéo thêm vào những tranh luận tiêu cực. Vấn đề trình độ rap của Hieuthuhai khi khai thác những chủ đề gai góc đang được khán giả bình luận theo 2 luồng ý kiến. Trong khi đó, sự khoe mẽ của Hieuthuhai về thành công, sự nổi tiếng, chứng minh qua thu nhập, tiền trong ngân hàng... không rõ Hieuthuhai muốn chứng minh điều gì và với ai. Từ sự bùng nổ của mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ tên tuổi của nhạc Việt ít nhiều hứng chịu sự độc hại từ antifan như Hieuthuhai. Đen Vâu, Binz, Karik là những rapper đối diện áp lực cực lớn theo những cách khác nhau. Karik từng bị định kiến vì bỏ underground lên mainstream. Đen Vâu bị một bộ phận khán giả công kích vì lựa chọn hướng đi trái ngược một rapper thuần túy. Binz bị chỉ trích vì phong cách, ngôn từ rap. Ở Đen Vâu, Karik, Binz và nhiều nghệ sĩ tầm cỡ của thị trường nhạc Việt, trong vài năm qua, đều có chung một lựa chọn là im lặng trước chỉ trích, nhất là với ý kiến tiêu cực nhắm vào vấn đề văn hóa rapper. Họ dùng âm nhạc để chứng minh và dần dần sự tiêu cực của khán giả được nguôi ngoai. Theo Tiền Phong