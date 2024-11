Ai hưởng lợi khi HLV Ruben Amorim dẫn dắt Man Utd?

Không ít cầu thủ Man Utd sẽ hưởng lợi khi HLV Ruben Amorim tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít gương mặt sẽ phải lo lắng. HLV Ruben Amorim được biết tới với niềm đam mê bất tận với sơ đồ 3 trung vệ. Từ Casa Pia, tới Braga, rồi Sporting Lisbon, ông vẫn trung thành với triết lý này. Điều này cho thấy, có khả năng rất cao ông sẽ tiếp tục áp dụng "công thức chiến thắng" này vào Man Utd. Sơ đồ lý tưởng của Man Utd dưới thời HLV Amorim (Ảnh: independent). Thông thường, HLV Amorim hay sử dụng sơ đồ 3-4-2-1. Đây là sơ đồ linh hoạt. Khi tấn công, hai hậu vệ biên sẽ dâng rất cao, giống như hai tiền đạo cánh. Nhưng khi phòng ngự, nó sẽ thu lại trở thành sơ đồ 5-4-1 có thể chống đỡ mọi hàng công. Cách đây không lâu, Sporting Lisbon của Amorim đã vùi dập Man City tới 4-1 trong trận đấu họ chỉ cầm bóng hơn… 20% nhờ sự linh hoạt này. Trong đó, hai hậu vệ biên có vai trò rất quan trọng trong sơ đồ này và có thể sẽ là vị trí được Amorim chăm chút nhiều nhất. Chính vì vậy, các hậu vệ biên như Diogo Dalot, Luke Shaw, Noussair Mazraoui hay Tyrell Malacia sẽ được hưởng lợi. Dưới thời Van Nistelrooy, hai hậu vệ biên Diogo Dalot (cánh phải) và Noussair Mazraoui (cánh trái) đã thi đấu khá hay. Họ hoàn toàn có thể tiếp tục được HLV Amorim sử dụng. Và khi Tyrell Malacia hay Luke Shaw quay trở lại, họ sẽ giúp tân HLV Man Utd có thêm lựa chọn. Bên cạnh đó, do hệ thống 3-4-2-1 thường có xu hướng dâng cao hàng thủ nên Amorim rất ưa chuộng cầu thủ có tốc độ và sức mạnh ở vị trí trung vệ. Sự trở lại của Leny Yoro rất cần thiết với Man Utd thời điểm này bởi anh đáp ứng được hai tiêu chí của ông thầy người Bồ Đào Nha. Mẫu trung vệ có tốc độ và sức mạnh như Leny Yoro có thể được HLV Amorim ưa chuộng (Ảnh: Getty), Trung vệ người Pháp vẫn chưa thi đấu trận nào cho Man Utd từ đầu mùa nên cần thời gian thích nghi. Nếu như thi đấu đúng phong độ như ở Lille mùa giải trước, Yoro hoàn toàn có thể là quân bài phòng ngự quan trọng của HLV Amorim. Cầu thủ này nhiều khả năng sẽ kết hợp với Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt ở hàng thủ của Man Utd trong tương lai gần. Ở hàng tiền vệ, Manuel Ugarte rõ ràng là cầu thủ vui nhất khi HLV Amorim tiếp quản Man Utd. Tiền vệ người Uruguay vẫn chật vật chứng tỏ bản thân dưới thời Ten Hag và giờ đây, anh có cơ hội bứt phá khi tái ngộ với ông thầy cũ. Ugarte quá quen thuộc với sơ đồ 3-4-2-1 khi ở Sporting Lisbon. HLV Amorim đã biến cầu thủ này trở thành tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới, với khả năng thu hồi bóng đáng nể. Nhiều khả năng, một tiền vệ con thoi (box to box) như Kobbie Mainoo sẽ được bố trí thi đấu bên cạnh chuyên gia thu hồi bóng Ugarte Ở trên hàng công, Bruno Fernandes gần như chắc suất thi đấu hộ công. Theo đánh giá của báo giới Anh, Mason Mount sẽ được hưởng lợi nhờ hệ thống mới của Amorim. Manuel Ugarte như "cá gặp nước" khi gặp lại ông thầy cũ Amorim (Ảnh: Daily Mail). Cầu thủ này từng thi đấu rất hay ở Chelsea trong vai trò hoạt động tự do phía sau tiền đạo dưới thời HLV Thomas Tuchel ở mùa giải 2020/21. Hệ thống của Amorim có khá nhiều nét tương đồng với Tuchel. Hay nói cách khác, Mount đang được "trải thảm đỏ" để hồi sinh trong màu áo Man Utd khi được đặt đúng vị trí sở trường. Tuy nhiên, Mount có thể chịu sự cạnh tranh lớn khi Garnacho và Amad Diallo đều đang phát triển rất tốt và xứng đáng được bố trí đá chính. Điều đó đòi hỏi HLV Amorim phải xoay vòng hàng công để tạo nên sự biến hóa. Ở chiều ngược lại, nhiều gương mặt sẽ phải nỗ lực rất lớn để chứng minh tài năng nếu không muốn bị đẩy ra đường bất kỳ lúc nào. Antony là gương mặt như vậy. Kể từ khi cập bến Man Utd với mức phí 86 triệu bảng, tiền đạo người Brazil chỉ khiến người hâm mộ bức xúc vì lối chơi vẽ vời, thiếu hiệu quả. Marcus Rashford chưa thể tìm lại mình sau mùa giải thất bại và cần phải rất nỗ lực nếu không muốn nằm ngoài kế hoạch của Amorim. Tương tự, Casemiro, người mới bùng nổ gần đây, cũng nằm trong vùng rủi ro khi khó lòng theo được nhịp độ lối chơi của Amorim. Marcus Rashford hoàn toàn có thể bị đẩy khỏi Man Utd nếu không chứng minh được mình (Ảnh: Getty). Hai tiền đạo Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee sẽ thay nhau chứng minh tài năng trước HLV Amorim. Nếu cả hai không thành công, HLV người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể tính tới việc đưa học trò cưng Viktor Gyokeres tới Man Utd. Mùa này, tiền đạo người Thụy Điển đã cho thấy sức công phá rất lớn khi ghi 23 bàn sau 18 trận ra sân (trong đó có hat-trick vào lưới Man City). Trước mắt, HLV Amorim có 10 ngày để thích nghi với môi trường mới, trước khi bước vào trận ra mắt gặp Ipswich Town vào ngày 24/11. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi HLV người Bồ Đào Nha sẽ thể hiện được điều gì trong trận đấu sắp tới.