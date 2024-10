Ai đứng sau MV nhạc Việt dung tục

Bình Gold từng phải ẩn một loạt sản phẩm nhạy cảm vì bị khán giả chỉ trích. Tối 2/10, nam rapper “bổn cũ soạn lại” trong bản rap mới kết hợp Andree. Bản rap Đổi tư thế của Bình Gold và Andree Right Hand khiến nhiều khán giả bị choáng với phần ca từ tục tĩu, đồi trụy như: “Này người tình ơi sao em phải làm thế / Nào giờ về nhà anh đi anh chỉ cần em nằm trên ghế / Đảm bảo lần đầu tiên với kỹ năng điêu luyện sẽ làm em bé giật mình giật mình bần bật / Cả 2 chân em đưa lên cổ anh kê”. Sau một ngày phát hành trên nền tảng YouTube, sản phẩm này nhanh chóng hiện diện ở danh sách âm nhạc thịnh hành. Nội dung phản cảm của ca khúc, cùng hình ảnh “bỏng mắt” đã phát tán rộng rãi ở các nền tảng mạng xã hội. Đáng nói, khi tung MV, Bình Gold không dán nhãn và hạn chế phạm vi tiếp cận.

Bình Gold (trái) và Andree bị chỉ trích. Tai tiếng Hai năm trước, Bình Gold từng phải gỡ toàn bộ MV trên YouTube vì làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội. Những bản rap có nội dung tệ nạn, ăn chơi, khoe mẽ của nam rapper như Bốc bát họ, Ông bà già tao lo hết, Bật chế độ bay lên... từng nổi lên trong giới rap. Dù vậy, khi rap Việt “bước ra ánh sáng” từ cú chuyển mình game show, âm nhạc của Bình Gold lan đến nhiều độ tuổi khán giả và để lại hệ lụy lớn. Đỉnh điểm cơn khủng hoảng của Bình Gold đến từ việc nam rapper bị chỉ đích danh trên sóng VTV. Phải tự tay ẩn loạt MV là phương án duy nhất để Bình Gold thoát khỏi khủng hoảng, trước khi để làn sóng chỉ trích đi đến mức độ tẩy chay từ khán giả. Hai năm qua, Bình Gold lặng tiếng. Sản phẩm gây chú ý gần nhất của nam rapper là Trăng hoa mây mưa, với nội dung được cho “sạch” hơn nhiều so với Bình Gold của quá khứ. Các khán giả nhận định Bình Gold đã thay đổi phong cách âm nhạc và chuyển mình sang hướng tích cực hơn. Dù vậy, với sản phẩm mới nhất, nam rapper lại quay về vạch xuất phát. Bản rap Đổi tư thế chứa nhiều câu từ gợi dục đến táo bạo. Tương tự loạt sản phẩm tai tiếng trước đó của Bình Gold, Đổi tư thế là sản phẩm âm nhạc của hệ tư tưởng ăn chơi và khoe khoang. Những dòng lyrics của Bình Gold như “Ông bà già tao lo hết”, “Bật chế độ bay lên / bật nắp của chai ben / Đào lắc ở hai bên / Giật mấy đường coken / Anh em ta bay lên bay lên”, từng thành những câu “trendy” của giới trẻ. Lần này, đến lượt một loạt câu từ dung tục ở bản rap Đổi tư thế đang được cộng đồng mạng bàn tán. Hiện diện trong MV Đổi tư thế còn có Andree Right Hand, người cùng một thời tạo sóng gió vì những bản rap dung tục.

Sau "giông bão" Bình Gold trở lại với MV tiếp tục gây tranh cãi. Giới rapper liên tục lộng hành Vài năm qua, trong số lượng sản phẩm nhạc Việt bị “tuýt còi”, nhạc rap chiếm phần lớn. Gần nhất, MV Faver của Coldzy và tlinh bị khán giả chỉ trích vì nội dung gợi dục. MV Để ai cần của B Ray bị lên án, bắt buộc gỡ trên mọi nền tảng vì ca từ xúc phạm phụ nữ. Trước đó, loạt sản phẩm của Bình Gold, Chị Cả, Chí cũng gặp rắc rối vì nội dung thiếu chuẩn mực. Một loạt màn battle rap (rap chiến) trên sân khấu do rapper MC ILL tổ chức cũng bị lên án gần đây vì nội dung tục tĩu, phát tán video khi không dán nhãn cảnh báo và giới hạn độ tuổi người xem trên nền tảng công khai YouTube. Tình trạng này xảy ra khi nhiều rapper vẫn giữ tư tưởng thoải mái viết ca từ, nội dung, trong khi cách nhạc rap tiếp cận khán giả Việt đã thay đổi. 5 năm trước, khi rap vẫn chưa “bước ra ánh sáng”, một loạt sản phẩm của dòng nhạc này có nội dung nhạy cảm vẫn tồn tại khi phạm vi người nghe là những khán giả riêng của rap. Còn hiện tại, rap đã là dòng nhạc đại chúng và mọi sản phẩm đều lan tỏa một cách chóng mặt. Những trường hợp bị khán giả lên án như MC ILL đã nhanh chóng ẩn toàn bộ video, tuyên bố thay đổi cách đăng tải nội dung. Coldzy và tlinh đã chủ động gỡ MV Faver, tung phiên bản mới của ca khúc có nội dung lành mạnh hơn. Trong khi đó, Bình Gold đang là trường hợp ngoại lệ khi từng một lần bị khán giả lên án nhưng nay tiếp tục phát hành sản phẩm có nội dung nhạy cảm tương tự. Một số rapper lấy lý do tính phóng khoáng, không giới hạn khi viết ca từ là một phần không thể chối cãi làm nên khác biệt của nhạc rap. Nhiều rapper tự xem mình là thế giới riêng, với sự lộng ngôn quá mức khi tạo ra sản phẩm âm nhạc nhưng hầu hết đều lần lượt bị khán giả chỉ mặt, điểm tên và lên án mạnh mẽ. Sự cố của B Ray, Coldzy, tlinh, Bình Gold vẫn ở số ít trong những rapper tạo ra thứ âm nhạc nhạy cảm. Một số rapper còn đưa tên gọi của chất cấm vào lyrics, tạo nên loạt MV khiến người xem đỏ mắt vì độ táo bạo. Những sản phẩm kiểu này trực tiếp tác động đến khán giả trẻ, do đó cần có phương án để kiểm soát chặt chẽ. Theo Tiền Phong