Ai đứng sau đa cấp Lô Hội, nơi từng bị phát hiện bán giá cao gấp 100 lần?

Dù không còn giữ chức vụ Tổng giám đốc, bà Trương Thị Nhi, Chủ tịch Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam vẫn là cá nhân góp hơn 98% vốn điều lệ của công ty đa cấp Lô Hội. Công ty TNHH Thương mại Lô Hội là một trong những công ty đầu tiên hoạt động theo mô hình đa cấp tại Việt Nam. Doanh nghiệp này gắn liền với ký ức của nhiều sinh viên thế hệ 8X, 9X tại TPHCM vào đầu những năm 2000. Ngày 8/1, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã có văn bản thông báo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty này đã hết hiệu lực từ ngày 29/12/2024 và sẽ không được gia hạn. Do đó, công ty phải chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định. Trước đó, ngày 31/12/2024, công ty này cũng có văn bản gửi các nhà phân phối về việc tạm dừng bán hàng đa cấp. Theo đó, lãnh đạo công ty cho biết đã nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, tuy nhiên công ty vẫn chưa nhận được gia hạn. Vì vậy, công ty sẽ tạm ngừng bán hàng đa cấp từ ngày 1/1 đến khi có thông tin mới. Bóng dáng của chủ tịch Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam Công ty TNHH Thương mại Lô Hội được thành lập vào tháng 9/2001 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, trụ sở chính tại quận 3, TPHCM do bà Trương Thị Nhi (SN 1948) - Chủ tịch Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 làm người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Tính đến lần cập nhật gần nhất vào tháng 12/2024, công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó, bà Trương Thị Nhi góp 49,36 tỷ đồng nắm 98,72% vốn, bà Nguyễn Thị Thùy Dương góp 640 triệu đồng, nắm 1,28%. Đến tháng 11/2023, chức vụ trên được chuyển sang cho bà Trương Võ Hoàng Ý (SN 1992). Tuy nhiên, trong các sự kiện của công ty đa cấp này vẫn có sự xuất hiện thường xuyên của bà Nhi, gần nhất là đại hội công ty cuối năm 2024. Chủ tịch Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam vẫn là cá nhân nắm 98,72% vốn của công ty đa cấp Lô Hội (Ảnh: FLP Việt Nam). Ngoài đa cấp Lô Hội, bà Trương Thị Nhi còn là người đại diện pháp luật nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty cổ phần Liên Hoa Power Net, Công ty TNHH LH Blooms & Greens Việt Nam, Công ty TNHH LH Steel Solution, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch và xây dựng Sen xanh... Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa hoặc tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn như: Công ty cổ phần Liên Hoa Power Net (tạm nghỉ), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Nguyên Kim (tạm nghỉ), Công ty TNHH LH Steel Solution (ngừng hoạt động), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch và Xây dựng Sen Xanh (ngừng hoạt động). Trong đó, hệ sinh thái kinh doanh của bà Nhi nổi bật là Công ty cổ phần Tập đoàn thương mại và dịch vụ du lịch Liên Hoa (Liên Hoa Group) có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, bao gồm du lịch, tư vấn thương mại, kinh doanh bất động sản, vàng bạc đá quý và xe chuyên dụng. Hàng loạt lùm xùm Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp này công bố giai đoạn 2002-2011 cho thấy công ty này tăng trưởng doanh thu từ 9 tỷ đồng lên 351 tỷ đồng chỉ sau vài năm. Tỷ lệ hoa hồng dành cho nhà phân phối cũng ở mức 30-45%. Trong năm 2023, mức hoa hồng cao nhất mà doanh nghiệp đã chi trả là gần 1,2 tỷ đồng, thấp nhất hơn 23.000 đồng. Mức hoa hồng trung bình là 8,8 triệu đồng. Trong danh sách công bố mới nhất, doanh nghiệp đã chấm dứt hợp đồng với 6.051 nhà phân phối. Đến nay công ty này cũng đã thông báo dừng hoạt động bán hàng đa cấp tại 20 địa phương vì lý do khách quan. Đáng chú ý, doanh nghiệp đa cấp này từng bị Sở Thương mại TPHCM thanh tra và phát hiện hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, các sản phẩm bán hàng đa cấp của Lô Hội có giá bán cao gấp nhiều lần so với giá gốc. Chẳng hạn, viên bổ sung dinh dưỡng Forever Bee Pollen (Mỹ) có giá vốn 3.271 đồng, giá bán sỉ 244.000 đồng (gấp 74,6 lần) và giá bán lẻ lên tới 348.000 đồng (gấp 106 lần). Tương tự, mặt hàng Sonya Mascara (Canada), có giá vốn 14.834 đồng, giá bán sỉ 171.000 đồng (gấp 11,52 lần) và giá bán lẻ lên tới 244.000 đồng/viên (gấp 16,44 lần)… Công ty có 69 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp, mức giá lên tới gần 2 triệu đồng/sản phẩm (Ảnh: FLP Việt Nam). Dù đã bị thanh tra và phát hiện bán sản phẩm giá "cắt cổ", nhưng hiện nay, trên website của công ty đa cấp này vẫn đăng bán sản phẩm trên với mức giá bán lẻ tăng so với thời điểm 2006. Hồi giữa tháng 1/2024, phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đã có thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đề nghị người đại diện pháp luật giải trình. Mới đây nhất vào tháng 5/2024, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt 220 triệu đồng đối với công ty do hàng loạt vi phạm. Cụ thể, công ty này không thực hiện đúng trách nhiệm sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động. Bên cạnh đó, công ty thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp tới cơ quan quản lý Nhà nước, không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký và không thực hiện đúng quy định xuất hóa đơn theo từng giao dịch bán hàng cho từng người tham gia bán hàng đa cấp hoặc khách hàng mua hàng trực tiếp.