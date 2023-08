Ai cứu Britney Spears khỏi cơn mê cuồng vì tình ái và bi kịch cuộc đời?

Trong bài viết trên Instagram vào ngày 20/8 (theo giờ Mỹ), công chúa nhạc Pop không ngần ngại chia sẻ hình ảnh bán khỏa thân trên giường, cùng buổi tiệc thâu đêm với bạn bè ngay giữa thời điểm vụ ly hôn của cô và Sam Asghari vẫn chưa ngã ngũ.

Asghari đệ đơn ly hôn lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles vào ngày 16/8, sau 14 tháng kết hôn. Theo Los Angeles Times, mặc dù tin tức về việc họ ly thân chỉ mới xuất hiện vào tuần trước, hồ sơ tòa án cho thấy cặp đôi đã không sống chung từ ngày 28/7.

Đến 19/8, Britney Spears phá vỡ sự im lặng bằng thông báo trên Instagram. Cô bày tỏ đau buồn khi chấm dứt mối quan hệ kéo dài 6 năm, “nhưng thật lòng tôi không thể chịu đựng nỗi đau này thêm nữa”.

Tuy nhiên, trong vài ngày liên tiếp, những hành động của ngôi sao nhạc pop người Mỹ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Chuỗi hành động kỳ quặc

Dường như cuộc chia tay giúp cho Britney Spears có tâm trạng ăn mừng vào những ngày cuối tuần. Chỉ 1 ngày sau khi chính thức lên tiếng về vụ ly hôn, giọng ca Baby One More Time đăng một video khỏa thân, lăn lộn trên giường, dùng 2 tay che ngực, cùng phần âm thanh là bài hát I Put A Spell On You của Annie Lennox.