AI cũng sẽ có tài khoản Facebook trong vài năm tới

Meta, 'gã khổng lồ' mạng xã hội cho biết các nhân vật do trí tuệ nhân tạo tạo ra sẽ xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội của họ trong vài năm tới. Công ty nhìn nhận công nghệ phát triển nhanh chóng này là một yếu tố để thúc đẩy tương tác với hơn 3 tỷ người dùng trên các nền tảng của hãng. Meta đang triển khai một loạt các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có một công cụ giúp người dùng tạo ra các nhân vật AI trên Instagram và Facebook. "Chúng tôi kỳ vọng rằng những AI này thực sự sẽ tồn tại trên các nền tảng của chúng tôi theo thời gian, giống như các tài khoản vậy," Connor Hayes, Phó Giám đốc sản phẩm AI tạo sinh tại Meta, cho biết. "Chúng sẽ có tiểu sử, ảnh đại diện, có thể tạo ra và chia sẻ nội dung do AI hỗ trợ trên nền tảng...”. AI cũng sẽ có tài khoản Facebook. Ảnh: FT Hayes cho biết "ưu tiên" của Meta trong hai năm tới là làm cho các ứng dụng của mình "thú vị và hấp dẫn hơn", điều này bao gồm cả việc biến tương tác giữa AI và con người trở nên “xã hội” hơn. Ông cho biết đã có hàng trăm nghìn nhân vật được tạo ra bằng công cụ AI của Meta. Hiện tính năng này mới chỉ ra mắt tại Mỹ (vào tháng 7), song sẽ được mở rộng ra các thị trường khác trong tương lai. Tuy nhiên, đến nay phần lớn người dùng hiện tại vẫn giữ “các tài khoản AI” ở chế độ riêng tư. Các công ty mạng xã hội đang chạy đua để phát hành công nghệ AI tạo sinh mới nhất vào các sản phẩm như một cách để thu hút người dùng mới và nhiều nội dung hơn cho các nền tảng của mình. Vào tháng 9, Snapchat giới thiệu các công cụ AI hỗ trợ những người sáng tạo thiết kế nhân vật 3D cho các trải nghiệm thực tế tăng cường (AR). Theo Snapchat, số lượng người dùng sử dụng các ống kính AI trên nền tảng đang tăng 50% mỗi năm. TikTok, thuộc sở hữu của ByteDance, hiện đang thử nghiệm một bộ sản phẩm có tên là Symphony, cho phép các thương hiệu và người sáng tạo sử dụng AI cho quảng cáo, bao gồm tính năng tạo video tiếp thị từ các gợi ý văn bản, các hình đại diện AI và dịch nội dung sang ngôn ngữ khác nhau. Meta cũng đã giới thiệu một công cụ cho phép người dùng tạo ra các trợ lý AI có thể trả lời các câu hỏi từ người theo dõi của họ. Vào năm tới, công ty dự định phát hành phần mềm tạo video từ văn bản cho các nhà sáng tạo, cho phép họ tự xuất hiện trong các video được tạo ra bởi AI. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nội dung do AI tạo ra mang đến những rủi ro, chẳng hạn như khả năng các nhân vật này bị "lợi dụng" để phát tán thông tin sai lệch. "Không có các biện pháp bảo vệ vững chắc, các nền tảng có nguy cơ khuếch đại những câu chuyện sai sự thật qua những tài khoản do AI điều khiển", Becky Owen, Giám đốc marketing toàn cầu và sáng tạo tại công ty quảng cáo Billion Dollar Boy và là cựu trưởng nhóm sáng tạo tại Meta, cho biết. Để giải quyết những lo ngại, các quy định của Meta yêu cầu nội dung do AI tạo ra phải được gắn nhãn rõ ràng trên các nền tảng của họ. Owen lưu ý rằng mặc dù các nhân vật AI có thể là một "định dạng giải trí sáng tạo mới" và các nội dung do AI tạo ra được dán nhãn, song vẫn có nguy cơ chúng có thể làm tràn ngập các nền tảng với những nội dung chất lượng thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của những nhà sáng tạo nội dung và làm xói mòn lòng tin người dùng, do chúng “không có những trải nghiệm sống, cảm xúc hay khả năng liên kết giống như con người".