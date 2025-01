Afghanistan: Từ chiến trường tới địa điểm du lịch

Dịch vụ an ninh sẽ được cung cấp cho những du khách có yêu cầu, ông Ghofran nói, dù du khách không bắt buộc phải có người của chính phủ theo kèm.

Các quan chức du lịch cho biết tỷ lệ nhỏ trong số du khách là phụ nữ. Cả ông Ghofran và ông Mawlavi Ahmadullah Muttaqi, Giám đốc Sở Thông tin và Văn hóa tỉnh Herat, cho biết không có luật thành văn nào quy định trang phục và hành vi của các nữ du khách tại nơi công cộng.

"Họ có thể tự mình nhìn thấy văn hóa nơi đây", ông Muttaqi nói. Theo vị quan chức này, các nữ du khách nên tôn trọng văn hóa địa phương với việc mặc quần áo dài, che kín cơ thể và choàng khăn trùm tóc. Tuy nhiên, họ sẽ không cần phải mặc burqa (bộ trang phục dài trùm đầu) hay phải che mặt.

"Các nữ du khách thường sẽ có cơ hội khám phá Afghanistan tương tự nam giới", công ty du lịch Unchartered Afghanistan viết trên website.

Marino Sakata, du khách 23 tuổi từ Nhật Bản, cho biết mọi người đối xử rất tốt với cô khi du lịch một mình tới Kabul. Tại đây, cô mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu để thay thế khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo.

Cô cho biết mong muốn quay lại trong năm 2025 và sẽ cân nhắc mua khăn trùm đầu ở lần sau để phù hợp hơn với văn hóa địa phương.

Các du khách nam cũng được khuyến cáo ăn mặc giản đơn nhưng không bị giám sát chặt chẽ như phụ nữ.

Ông Greg Ernest, du khách 67 tuổi từ Anh, đã thăm Afghanistan trong 9 ngày hồi tháng trước. Ông cho biết hướng dẫn viên du lịch khuyên ông nên mặc bộ đồ truyền thống của nam giới Afghanistan.

Theo ông Ernest, ban đầu ông lo ngại về an toàn do Anh từng tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt tại Afghanistan. "Tuy nhiên, tôi bất ngờ rằng bản thân được chào đón quá tốt. Mọi người rất hiếu khách", ông Ernest nói.