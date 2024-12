ABC News xin lỗi, chấp nhận bồi thường 15 triệu USD cho ông Trump

ABC News mới đây đã xin lỗi và chấp nhận bồi thường 15 triệu USD vì tội phỉ báng Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Donald Trump từng đệ đơn kiện ABC News, khi người dẫn chương trình George Stephanopoulos nói ông Trump "có tội hiếp dâm" liên quan đến các vụ kiện của nhà văn E. Jean Carroll. Thông tin trên được phát sóng trong chương trình This Week của ABC News ngày 10/3. Tuy nhiên, trên thực tế, bồi thẩm đoàn ở New York vào năm 2023 phán quyết ông Trump can tội "lạm dụng tình dục", chứ không phải "cưỡng dâm" trong vụ việc. Người dẫn chương trình George Stephanopoulos (trái) xin lỗi ông Donald Trump vì thông tin sai sự thật liên quan tới vụ kiện giữa ông nhà văn E. Jean Carroll. (Ảnh: Getty) Theo tài liệu toà án công bố ngày 14/12, một thoả thuận hoà giải đã được đưa ra, do thẩm phán Lisette M. Reid ở tòa án Miami (bang Florida) chủ trì. Trong đó, ABC News chấp nhận xin lỗi và bồi thường cho ông Trump 15 triệu USD vì tội phỉ báng. Các điều khoản hoà giải yêu cầu ABC News phải công khai xin lỗi trên trang web. Ngoài ra, kênh truyền hình này sẽ trả 1 triệu USD phí luật sư cho các luật sư của Trump. "Chúng tôi rất vui khi các bên đã đạt được thỏa thuận bác bỏ vụ kiện theo các điều khoản trong hồ sơ tòa án", ABC News cho biết. Trước đó, Thẩm phán Lisette Reid đã yêu cầu ông Trump phải tham gia một phiên họp cung cấp lời khai trực tiếp tại Nam Florida, đồng thời để ngỏ khả năng ông Stephanopoulos có thể tham gia từ xa. Phiên họp được lên lịch vào trung tuần tháng 12, hai bên có 4 giờ để đưa ra lời khai. Vụ dàn xếp đánh dấu thắng lợi pháp lý mới nhất của ông Trump sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11. Kông Anh(Nguồn: Newsweek)