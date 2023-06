Á quân The Voice qua đời ở tuổi 37

Tờ Sohu đưa tin nam ca sĩ Trương Hằng Viễn qua đời ở tuổi 37 vì bạo bệnh. Tin buồn được nghệ sĩ Đường Lỗi và MC Đại Ngưng xác nhận với truyền thông. Tang lễ của Hằng Viễn được gia đình tổ chức tại quê nhà ở Quý Châu, Trung Quốc ngày 18/6 và an táng cùng ngày.

Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân á quân The Voice Trung Quốc (The Voice of China) mùa 2 qua đời là bị u ác tính. Vào tháng 5, căn bệnh khiến sức khỏe của nam ca sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải nằm viện điều trị và tình hình ngày càng xấu.