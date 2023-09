‘A Haunting in Venice’: Phim quy tụ dàn sao nổi tiếng của Hollywood

Vai diễn của Jamie trong A Haunting in Venice là Leslie Ferrier - bác sĩ riêng của nhà Drake. Nhân vật từng tham gia Thế chiến II và mắc hội chứng PTSD. Dornan nói: “Anh ấy là một chàng trai khá yếu đuối. Anh đã mất mát rất nhiều nhưng vẫn cố gắng chiến đấu. Điều giúp anh tiếp tục là con trai Leopold và tình yêu dành cho Rowena Drake. Anh ấy có sự say mê mãnh liệt với Rowena”.

Xuất thân là người mẫu, tên tuổi Jamie Dornan bỗng nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ vai Christian Grey trong bộ ba phim 50 Sắc Thái . Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Robin Hood (2018), hợp tác với Kenneth Branagh trong Belfast, Heart of Stone (2023)... Tài tử từng được tạp chí The Irish Times bình chọn là một trong những diễn viên Ireland tài năng nhất.

Dương Tử Quỳnh

Sau khi đăng quang Hoa hậu Malaysia, Dương Tử Quỳnh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim Hong Kong. Nhờ theo học múa từ nhỏ, bà dễ dàng bén duyên với dòng phim hành động và tự mình thực hiện nhiều pha nguy hiểm.

Sau đó, Dương Tử Quỳnh còn lấn sân sang Hollywood với các tác phẩm như Tomorrow Never Dies (1997), The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008), Crazy Rich Asians (2018) và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021). Mới đây, bà đã tạo nên lịch sử khi giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Vai diễn của Dương Tử Quỳnh là khởi đầu cho vụ án mạng

Nhân vật Joyce Reynolds của minh tinh trong A Haunting in Venice là một bà đồng nổi tiếng. Giống Poirot, bà từng chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh khi làm y tá trong quân ngũ. Dương Tử Quỳnh chia sẻ: “Họ là hai linh hồn đồng điệu. Cả hai đều sống với rất nhiều tình yêu và sự hối tiếc”. Nhưng khác với Poirot, Joyce lại tin rằng ma quỷ có tồn tại.

Bà nói: “Poirot không tin vào bất kỳ sự kiện tâm linh nào. Thực ra, ông ấy muốn chứng minh Joyce là lang băm và trên thế giới này không có ma, mọi thứ đều có thể được chứng minh bằng khoa học. ​Kịch bản có tính kinh dị và cảm giác như có điều gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối. Và Poirot bắt đầu đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của chính mình. Đó là phần thông minh nhất của câu chuyện”.

Dựa trên tiểu thuyết Hallowe’en Party của Agatha Christie nhưng A Haunting in Venice đã thay đổi nhiều chi tiết, nhất là vai Joyce Reynolds của Dương Tử Quỳnh. Do đó mà nội dung phim sẽ đi theo nhiều hướng khó đoán. Quy tụ dàn diễn viên tài năng, liệu ai sẽ là nạn nhân, ai mới là hung thủ thực thụ? Với câu chuyện hấp dẫn và kịch tính, A Haunting in Venice hứa hẹn sẽ là bộ phim trinh thám, giật gân hấp dẫn nhất cuối hè này.

A Haunting in Venice (tựa Việt: Án mạng ở Venice) dự kiến khởi chiếu ngày 15/ 9 tại các rạp trên toàn quốc.

Xem trailer phim Án mạng ở Venice: