Á hậu Thúy An lần đầu khoe con gái

Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Á hậu Thúy An khoe ảnh con gái trên trang cá nhân. Đây là lần đầu cô để lộ mặt con gái đầu lòng sau khi vượt cạn hồi đầu tháng 4. Nhiều Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp đã để lại lời chúc mừng Thúy An và chồng.



Ngày 13/4, Á hậu Thúy An xác nhận với Tiền Phong thông tin cô đã sinh con gái đầu lòng. Cô cho biết mình sinh mổ, em bé nặng 3,7 kg.



Trước khi sinh, người đẹp đăng tải bộ ảnh bầu, nhận được sự khen ngợi. Khi mới sinh, Thúy An cho biết con gái vẫn còn nhỏ nên cô và chồng chưa công khai hình ảnh con.



"Tôi nghĩ khoảnh khắc lần đầu làm mẹ rất thiêng liêng. Tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người hình ảnh con gái nhưng bây giờ bé vẫn còn quá nhỏ, chưa phải thời điểm thích hợp", cô chia sẻ.



Trong những hình ảnh được chia sẻ, người đẹp không tăng cân quá nhiều khi mang thai.



Tháng 1/2021, Thúy An và chồng Ngọc Duy tổ chức lễ đám cưới tại Kiên Giang. Chồng của người đẹp sinh năm 1987, lớn hơn cô 10 tuổi. Ngọc Duy tốt nghiệp tiến sĩ và sống ở nước ngoài 12 năm. Hiện Ngọc Duy trở về Việt Nam tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, đồng thời giảng dạy tại một viện nghiên cứu, đào tạo sau đại học.



Sau khi kết hôn, Thúy An rút lui khỏi showbiz. Người đẹp sống bình dị và kín tiếng.



Thúy An trong một lần xuất hiện bên cạnh hội bạn thân là các hoa, á hậu nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, Tiểu Vy, Á hậu Diễm Trang, Tường San...Dàn người đẹp thân thiết, thường xuyên gặp gỡ ngoài đời.



Trong hội bạn thân, Thúy An và đàn chị - Á hậu Diễm Trang, Tường San đều đã kết hôn, có con nên họ gần gũi và chia sẻ nhiều kinh nghiệm chăm sóc con.



Thúy An sinh năm 1997, giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Người đẹp đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2019 ở Ai Cập nhưng không giành được thành tích.