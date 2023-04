Á hậu Phương Nhi gặp ai cũng được cưng như em bé

Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, cách Phương Nhi cư xử với mọi người khiến nhiều khán giả phải thốt lên "vừa đẹp người vừa đẹp nết".

Phương Nhi - Bảo Ngọc

Bảo Ngọc và Phương Nhi có mối quan hệ thân thiết từ sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Bởi chiều cao khủng và vóc dáng nổi bật, Bảo Ngọc như người chị đầy tận tâm chu đáo với cô em gái Phương Nhi. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp những hình ảnh thân thiết ở ngoài đời.

Khi xuất hiện trước đám đông, Bảo Ngọc và Phương Nhi thường nắm chặt tay nhau khiến nhiều netizen tan chảy. Trên mạng xã hội, hai mỹ nhân thường xuyên có những hình ảnh thân thiết và clip tương tác đáng yêu cùng nhau.

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trong một sự kiện ra mắt cuộc thi nhan sắc, netizen còn bắt gặp Bảo Ngọc ân cần mặc áo khoác cho Phương Nhi khi cô cảm thấy lạnh. Sau khi khoảnh khắc này được đăng tải, nhiều người hâm mộ đã liên tục để lại bình luận vì hành động và biểu cảm quá đáng yêu của cả hai.