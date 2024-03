Á hậu Phương Nga nói gì về đoạn clip 'đánh chồng' bỗng gây sốt mạng xã hội?

Tối 28/3, diễn viên Bình An đăng tải lên TikTok và Facebook cá nhân đoạn clip ghi lại cảnh anh và bà xã - Á hậu Phương Nga - dùng cơm với nhau kèm dòng chia sẻ: "Chỉ là lỡ tay thôi mà quả báo đến nhanh thật".



Vợ chồng diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong đoạn clip, Bình An lỡ tay đánh vào đùi của Phương Nga. Ngay lập tức, Phương Nga nhăn nhó và thốt lên: "Đau quá bạn ơi". Đáng chú ý, cô còn "ăn miếng trả miếng" bằng việc vung tay đánh mạnh vào đùi chồng, rồi tiếp tục bấm điện thoại, còn Bình An thể hiện vẻ mặt ngơ ngác và có chút bất ngờ.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên các hội nhóm, thu về hơn 2 triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt yêu thích. Đa phần bình luận của cộng đồng mạng là bày tỏ sự thích thú với cuộc sống thường ngày của đôi vợ chồng nổi tiếng và cho biết họ cảm nhận được sự dễ thương, tình yêu của cặp đôi dành cho nhau.