Á hậu Huyền My lộ nhẫn kim cương ngón áp út và dòng chia sẻ đầy ẩn ý

Á hậu Huyền My mới đây khoe khoảnh khắc mới trên trang cá nhân, để lộ chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út cùng dòng trạng thái: "In love with Majesty" (tạm dịch: "Yêu hoàng thượng").

Á hậu Huyền My gây chú ý với dòng trạng thái cùng chiếc nhẫn kim cương khá lớn và chiếc đồng hồ Thụy Sĩ - Richard Mille có giá khoảng 676 triệu đồng. Một người bạn của cô để lại bình luận: "Nhẫn và đồng hồ hơi nhiều đá". Nhiều người cũng không khỏi nghi ngờ nàng hậu đã nhận được lời cầu hôn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Huyền My khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cho đến nay cô chưa từng công khai bạn trai và cũng không cảm thấy sốt ruột khi hội chị em đã có gia đình hoặc bạn trai. Chia sẻ với truyền thông, cô bày tỏ: "Với tôi, lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng mà việc mình lấy một người thế nào mới là quan trọng. Dự định lớn nhất của tôi hiện tại có lẽ chưa phải lập gia đình mà tập trung nhiều hơn cho công việc. Chắc chắn khi nào tôi lấy chồng, khán giả sẽ biết ngay. Tôi không giấu mọi người đâu". Cùng với việc kín tiếng trong đời tư, Huyền My cũng hạn chế tham gia showbiz. Hiện tại, cô tập trung kinh doanh thương hiệu làm đẹp, chỉ thỉnh thoảng mới dự sự kiện, làm MC cho đỡ nhớ nghề. Ngoài kinh doanh, Huyền My cũng chú trọng công việc làm BTV cho kênh truyền hình chuyên về thể thao. Trên trang cá nhân, Huyền My cho thấy cô là mẫu phụ nữ năng động, chủ động tạo niềm vui cho mình và luôn lạc quan với cuộc sống. Nhờ là "đại gia của chính mình", Huyền My có cuộc sống sang chảnh và đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Nhờ hạn chế hoạt động showbiz mà Huyền My thoải mái làm những điều mình thích. Chia sẻ với Báo Thanh niên, Huyền My từng tâm sự: "Dần dần, tôi không thích xuất hiện ở nơi đông người nữa và cũng không muốn cuộc sống bon chen hay áp lực. Tuổi trẻ của tôi, tôi nghĩ mình đã cống hiến đủ rồi và đến thời điểm này, tôi lựa chọn cuộc sống yên bình gần gia đình, được làm những gì bản thân yêu thích". Ngoài công việc, Huyền My cho hay, điều cô quan tâm nhất chính thời gian được ở cạnh ba mẹ, người thân, bạn bè. Huyền My có niềm yêu thích đặc biệt với môn thể thao golf.