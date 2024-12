90.000 người đến Mỹ Đình xem show Anh trai, đánh bại BlackPink

BTC show "Anh trai say hi" công bố lượng khán giả đến xem hai đêm nhạc được tổ chức ở sân Mỹ Đình (Hà Nội), phá vỡ kỷ lục của BlackPink tại Việt Nam. Sau nhiều đồn đoán, tối 16/12 BTC show Anh trai say hi công bố số lượng khán giả đến xem concert tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình lên đến 90.000 người, bên cạnh đó là 10.000 nhân sự tham gia hỗ trợ. Số liệu được đơn vị bán vé là Ticketbox cung cấp. "Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến hơn 100.000 người đã tham gia và hỗ trợ concert lần này" - bên phân phối vé viết. Ngày 7, 9/12, Anh trai say hi mở hai đêm diễn đón khán giả Thủ đô sau khi hoàn thành hai đại nhạc hội ở TPHCM.

BTC Anh trai say hi công bố 100.000 người tham gia và hỗ trợ hai đêm nhạc ở Mỹ Đình, trong đó có 90.000 khán giả và 10.000 nhân sự. Trước đó, hai đêm nhạc ở TPHCM công bố hút 78.000 xem trực tiếp. Thông tin do trang tích xanh của BTC đăng tải trên ứng dụng Threads, gây tranh cãi trên mạng xã hội. Chủ tịch DatVietVAC, đại diện BTC Đinh Bá Thành từng khẳng định trong sự kiện ở Hà Nội rằng lượng khán giả xem Anh trai say hi sẽ phá vỡ tất cả kỷ lục concert tại Việt Nam, kể cả show diễn của BlackPink tại Hà Nội. Với con số 90.000 khán giả như đã công bố, show Anh trai say hi đã vượt qua lượng người đến xem concert BlackPink. Năm 2023, show Born Pink của bốn cô gái BlackPink tại sân Mỹ Đình mở hai đêm diễn vào 29 và 30/7. Số liệu từ Touring Data (chuyên trang thống kê tour diễn của nghệ sĩ toàn cầu) cho biết show hút 67.443 khán giả, tỷ lệ "cháy vé" 100%, doanh thu 13.660.064 USD (hơn 333,4 tỷ đồng). Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến trái chiều sau khi BTC công bố. Một số khán giả cho rằng phía Ticketbox chưa nói rõ số vé bán ra, chỉ thông báo lượng người tham dự. Concert Anh trai say hi cũng là từ khóa đứng đầu hạng mục xu hướng tìm kiếm nổi bật về concert, theo Google Trends trong năm 2024 ở Việt Nam. Cơn sốt concert sau thành công vang dội của hai show Anh trai đang khiến thị trường nhạc Việt nóng hơn bao giờ hết. Nhà sản xuất Anh trai say hi mới đây "nhá hàng" đêm nhạc thứ 5 nhưng chưa thông báo cụ thể. Theo Tiền Phong