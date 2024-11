9 vật dụng bẩn nhất trong nhà bếp ít ai ngờ và cách ngăn ngừa ô nhiễm chéo

Một nghiên cứu của Quỹ Vệ sinh Quốc gia Mỹ phát hiện 32% mặt bàn bếp bị nhiễm coliform, loại vi khuẩn có trong chất thải của người và động vật. Điều này có thể dẫn đến bệnh tật và nhiễm trùng, bao gồm ngộ độc thực phẩm. Và đó không phải là loại vi khuẩn duy nhất "ẩn náu" nơi bạn chuẩn bị bữa ăn. Dưới đây là những vật dụng bẩn nhất nhà bếp và cách làm sạch để giảm vi khuẩn, theo các chuyên gia. Dụng cụ nấu ăn có khe



Tiến sĩ Chun Tang, bác sĩ đa khoa và giám đốc y tế tại Pall Mall Medical, cho biết các dụng cụ nhà bếp, đặc biệt là những dụng cụ làm từ nhiều thành phần, như phới đánh trứng, có thể chứa vi khuẩn dẫn đến các vấn đề về đường tiêu hóa như E. coli, salmonella và listeria. "Các khe kẽ nhỏ có thể chứa những mảnh vụn mà mắt thường không nhìn thấy, nhưng chúng ta có thể vô tình khuấy vào tách trà, mì ống, súp hoặc các món ăn nhẹ khác hàng ngày", tiến sĩ Tang nói.

Hãy chà mạnh dụng cụ bào phô mai bằng bàn chải, rửa sạch và để khô tự nhiên thay vì dùng khăn lau. Với các dụng cụ mở hộp, thay vì chỉ ném nó trở lại ngăn kéo vì không thấy thức ăn trên đó, tiến sĩ Tang khuyên nên lau vành bằng khăn giấy để loại bỏ bụi bẩn. "Sau đó, ngâm trong nước nóng và xà phòng lỏng trong 30 phút. Làm sạch bằng bọt biển, rửa sạch rồi dùng khăn giấy lau khô vành", vị tiến sĩ nói thêm. Dao kéo

Một số loại dao kéo có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn những loại khác. Nếu bạn sử dụng dao kéo có thiết kế chi tiết phức tạp, các mảnh thức ăn nhỏ có thể bám lại trong những khoảng trống đó và bị thối rữa. Điều này có thể sinh sôi vi khuẩn có hại, chẳng hạn như salmonella và E. coli, ẩn náu cho lần sử dụng tiếp theo.

Khi mua dao kéo mới, hãy chọn những thiết kế đơn giản, làm từ một mảnh thép hoặc bạc. Chúng an toàn hơn so với thiết kế phức tạp với các khe hở nhỏ. Máy rửa bát

Và nếu bạn nghĩ rằng việc cho dao kéo vào máy rửa bát là một cách chắc chắn để đảm bảo thìa sạch sẽ không có vi khuẩn, hãy nghĩ lại. Mặc dù máy rửa bát có xu hướng sử dụng nước nóng hơn tay chúng ta có thể chịu được, nhưng trong một nghiên cứu năm 2019, 100% máy rửa bát được thử nghiệm đều "bị xâm chiếm bởi nhiều loại vi khuẩn" có thể là "nguồn lây nhiễm cho con người". Hãy thường xuyên vệ sinh kỹ máy rửa bát của bạn. Máy xay sinh tố Một nghiên cứu của Quỹ Vệ sinh Quốc gia Mỹ cho thấy máy xay sinh tố là "vật dụng bẩn thứ ba" trong số các vật dụng nhà bếp khác nhau, chứa nhiều loại vi khuẩn bao gồm salmonella, E. coli, nấm men và nấm mốc.

Để làm sạch máy xay sinh tố đúng cách, tiến sĩ Emilia Pasiah, chuyên gia y học gia đình từ Trung tâm Sức khỏe HealthZen, cho biết ngay sau khi sử dụng, hãy đổ nước ấm vào máy xay đến nửa và thêm một giọt xà phòng. Cho máy xay chạy ở mức thấp trong 30 đến 60 giây để loại bỏ các mảnh thức ăn. Sau đó, tháo rời hoàn toàn máy xay và rửa tay từng bộ phận riêng biệt trong nước xà phòng nóng. Sử dụng bàn chải mềm hoặc bàn chải đánh răng để làm sạch xung quanh lưỡi dao và bất kỳ khu vực nào khó tiếp cận. Cuối cùng, rửa sạch từng bộ phận dưới vòi nước nóng để loại bỏ xà phòng và để tất cả các bộ phận khô tự nhiên. Nồi chiên không dầu . Đối với nồi chiên không dầu, tiến sĩ Pasiah cho biết vi khuẩn phát triển mạnh trong giỏ của máy. "Dầu thừa có thể bị ôi thiu, dẫn đến mùi khó chịu và thậm chí các triệu chứng ngộ độc thực phẩm nhẹ như đau bụng và buồn nôn", vị tiến sĩ nói.

Hãy làm sạch nồi chiên không dầu sau mỗi lần sử dụng, sau khi đã nguội. Ngâm giỏ và khay trong nước xà phòng nóng và sử dụng bàn chải mềm hoặc bọt biển để chà sạch bất kỳ thức ăn nào bị dính. "Để làm sạch bên trong nồi chiên không dầu, hãy lau sạch bằng khăn ẩm và một ít xà phòng. Dung dịch giấm (một phần giấm, ba phần nước) có thể giúp loại bỏ các vết dầu mỡ", tiến sĩ Pasiah nói. Tủ lạnh

Nhiệt độ lạnh trong tủ lạnh không nhất thiết có nghĩa là thực phẩm sẽ an toàn trước vi khuẩn - nghiên cứu đã phát hiện ra một số vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm mốc và nấm men có thể phát triển hoặc tồn tại ở nhiệt độ 4 độ C, đây là nhiệt độ trung bình của tủ lạnh nhà bếp. Ví dụ, những vi sinh vật này từ thực phẩm sống chưa rửa bị ô nhiễm có thể truyền sang bề mặt tủ lạnh từ tay bạn hoặc chúng có thể rò rỉ ra khỏi các gói. Sau đó, chúng có thể làm ô nhiễm các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Tiến sĩ Pasiah cho biết: “Vệ sinh tủ lạnh kỹ lưỡng sau mỗi một đến hai tháng bằng cách lấy hết thực phẩm ra, lau sạch các kệ bằng chất tẩy rửa nhẹ hoặc dung dịch giấm, đảm bảo bạn lau sạch mọi vết dính hoặc vết đổ. Chú ý hơn đến các ngăn kéo, nơi vi khuẩn có thể dễ dàng tích tụ. Đừng quên vệ sinh tay nắm tủ lạnh, một trong những bề mặt thường xuyên chạm vào nhất có thể tích tụ vi khuẩn”. Lọ gia vị

"Đây có lẽ là một trong những vật dụng chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà bếp của bạn", tiến sĩ Tang nói. "Vi khuẩn như tụ cầu vàng và virus từ việc xử lý thịt sống hoặc ở gần người bị bệnh có thể dễ dàng lây lan sang các lọ này khi được truyền qua bàn ăn", tiến sĩ Pasiah nói thêm. Cố gắng làm sạch các lọ gia vị thường xuyên bằng khăn lau kháng khuẩn, đảm bảo tập trung vào các khu vực trên cùng, nơi tiếp xúc nhiều nhất. Cốc và ly

Bạn nghĩ rằng chỉ cần rửa qua là đủ để làm mới cốc trà của bạn giữa các lần uống? Hãy nghĩ lại. "Vấn đề thực sự nằm ở màng sinh học - về cơ bản là một lớp vi khuẩn có thể phát triển bên trong cốc, đặc biệt nếu chúng chứa chất lỏng như cà phê hoặc sữa", tiến sĩ Pasiah nói. Vi khuẩn như tụ cầu vàng và E. coli có thể tồn tại trên bề mặt trong nhiều ngày, vì vậy hãy sử dụng nước nóng, xà phòng và bọt biển hoặc bàn chải sạch để rửa sạch các loại ly, cốc đúng cách và để chúng khô tự nhiên để tránh lây lan vi khuẩn từ khăn. Miếng bọt biển và khăn lau Trong một nghiên cứu, 49% khăn lau trà được thu thập từ bếp gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính với sự phát triển của vi khuẩn. Vi khuẩn bao gồm coliform; enterococcus spp, có thể gây ra UTI và nhiễm trùng bụng, và staphylococcus aureus, có thể dẫn đến nhiễm trùng da và máu. Đối với miếng bọt biển nhà bếp, chúng có thể chứa E. coli, salmonella và listeria. Có thể khôn ngoan khi bỏ chúng hoàn toàn để chuyển sang dùng bàn chải rửa chén vì nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chúng chứa ít vi khuẩn hơn miếng bọt biển. Cách ngăn ngừa ô nhiễm chéo vi khuẩn trong nhà bếp Sự lây nhiễm chéo cũng có thể xảy ra khi bạn không nấu ăn. Hãy cẩn thận để dự trữ tủ lạnh của bạn đúng cách. Ví dụ, hãy đảm bảo rằng bạn đặt thịt sống ở ngăn dưới cùng để chúng không nhỏ giọt vào các thực phẩm đã chế biến sẵn khác. Nếu bạn sử dụng túi đựng hàng tạp hóa có thể tái sử dụng, hãy nhớ bọc thịt sống trong túi dùng một lần trước khi cho vào túi tái sử dụng. Mẹo quan trọng nhất lại là một mẹo đơn giản: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ấm. Các bề mặt cũng có thể được vệ sinh bằng khăn lau kháng khuẩn để ngừa vi khuẩn còn sót lại. TS. Linda J. Harris, Tiến sĩ, giáo sư về an toàn thực phẩm vi khuẩn tại UC Davis, khuyên bạn nên tạo thói quen rửa tay, rửa sạch các vật dụng dễ bị ô nhiễm và vệ sinh bàn bếp khi nấu ăn. Harris cho biết, việc tách riêng các đồ có nguy cơ bị nhiễm độc ra khỏi thực phẩm bạn sẽ ăn cũng rất quan trọng. Vì thịt sống có thể chứa vi khuẩn gây bệnh, hãy sử dụng thớt riêng cho thịt sống và đồ tươi sống. Không bao giờ đặt thịt đã nấu chín hoặc các thực phẩm khác trên cùng một đĩa đã được dùng để đựng thịt sống. Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp, chẳng hạn như rửa tay và các bề mặt thường xuyên, tách riêng thịt sống với thực phẩm đã chế biến, nấu ở nhiệt độ bên trong an toàn và bảo quản thực phẩm an toàn, bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm gây ra. Theo Gia Đình & Xã Hội