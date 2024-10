9 tháng đầu năm 2024: VNG bắt đầu có lợi nhuận

Công ty cổ phần VNG (VNG) vừa công bố Báo cáo tài chính tính đến 30/9/2024 trong đó: doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 6.892 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 424 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với mức lỗ 123 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2023. 9 tháng đầu năm 2024, Zalo ghi nhận hiệu quả tốt từ các dịch vụ giá trị gia tăng; Zalopay liên tục mở rộng quy mô nền tảng; VNG Digital Business (VNG DB) tăng trưởng tích cực doanh thu từ nhóm khách hàng doanh nghiệp; Doanh thu từ các thị trường quốc tế tiếp tục tăng, dù doanh thu mảng Trò chơi trực tuyến giảm nhẹ, đại diện VNG cho hay. Theo đó: ●Tổng bookings của mảng Trò chơi trực tuyến đạt 5.606 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2023, trong đó 26% là số bookings từ thị trường quốc tế. Mảng này cũng ghi nhận số người dùng hoạt động hàng quý (QAU) đạt hơn 77 triệu người. ●Zalo ghi nhận 77,6 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), tăng 3% so với cùng kỳ và gần 1,97 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, tăng trưởng cả về người dùng lẫn doanh thu từ các dịch vụ. ●Zalopay tăng trưởng 38% về tổng khối lượng thanh toán và doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng 196% so với 9 tháng đầu năm 2023. ●VNG DB ghi nhận tăng trưởng doanh thu 58% so với cùng kỳ 2023, trong đó doanh thu từ thị trường toàn cầu tăng 14 lần và chiếm 38% tổng doanh thu. ●Tính đến hết tháng 9/2024, tổng các khoản đóng góp ngân sách nhà nước của VNG đạt hơn 700 tỷ đồng. Năm 2023, VNG xếp hạng 28 trên tổng số 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (theo CafeF).

9T/23

9T/24

(%)

Trò chơi trực tuyến







Tổng bookings (tỷ đồng)

5.995

5.606

(6%)

Bookings từ thị trường quốc tế (tỷ đồng)

1.473

1.450

(2%)

Số người dùng hoạt động hàng quý (QAU - triệu người)

88,3

77,1

(13%)

Zalo







Số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU - triệu người)

75,8

77,6

3%

Số tin nhắn gửi đi mỗi ngày (triệu)

1.84

1.97

7%

VNG







(Lỗ) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (tỷ đồng)

(123)

424

n.a

Sau thành công của Trung tâm dữ liệu AI Cloud đầu tiên tại Đông Nam Á ở Bangkok, mang lại doanh thu hàng chục triệu USD, GreenNode - một đơn vị của VNG Digital Business - đã tiếp tục ra mắt các mô hình kinh doanh AI sáng tạo cho doanh nghiệp khu vực. Các giải pháp của GreenNode, từ hạ tầng đến nền tảng, giúp doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm chi phí đáng kể trong huấn luyện AI. Tháng 10/2024, công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (genAI) do Zalo AI phát triển đã hỗ trợ Ngân hàng Quốc tế VIB triển khai phát hành thẻ tín dụng với tính năng thiết kế cá nhân hóa, đạt hơn 4.000 thẻ áp dụng chỉ sau 2 ngày. Hơn 5 triệu thiệp Zalo AI cũng đã được người dùng sáng tạo và gửi đi trong các dịp như 20/10, cho thấy tiềm năng lớn của các sản phẩm AI cá nhân hóa tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, nền tảng đồ họa AI Artian do đội ngũ VNGGames phát triển vừa ra mắt phiên bản 2.0, cung cấp kết quả chính xác và phù hợp hơn, rút ngắn 30% thời gian tạo ý tưởng hình ảnh, giảm 50% thời gian tạo mô hình minh họa và cho phép dựng video trailer chỉ trong vài phút. Ở mảng Trò chơi trực tuyến, VNGGames liên tiếp hợp tác với các tên tuổi của ngành công nghiệp game toàn cầu. Cụ thể, trong tháng 8, VNGGames công bố thành lập liên doanh với NCSOFT (Hàn Quốc) để phát hành độc quyền các tựa game bom tấn của NCSOFT trên toàn Đông Nam Á; chính thức phát hành Roblox - VNG và hướng tới xây dựng cộng đồng game sáng tạo, an toàn tại Việt Nam. VNGGames cũng ký kết hợp tác với Riot Games về việc triển khai kế hoạch Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) eSports trong năm 2025, hướng tới một giải đấu LMHT quy mô toàn Châu Á – Thái Bình Dương, quy tụ những đội tuyển hàng đầu khu vực, bao gồm cả Việt Nam. Trong tháng 9, Zalopay đã triển khai mã thanh toán Zalopay QR Đa Năng cho đơn hàng thu hộ (COD) của BEST Express tại 63 tỉnh thành trên cả nước, đem lại sự tiện lợi và an toàn trong thanh toán cho cả người dùng, các đơn vị bán lẻ cũng như tài xế giao hàng.