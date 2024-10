9 tháng đầu năm 2024, FPT Retail, VNG, Vingroup mở rộng mảng kinh doanh cốt lõi, tăng trưởng khá với 2 con số

Tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng 2 con số cho các thương hiệu bán lẻ và đa ngành nghề, trong đó có FPT Retail, VNG và Vingroup. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu FPT Retail tăng 24% với 2.601 cửa hàng trên toàn quốc. Cùng với đó, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 28.657 tỷ đồng, hoàn thành 77% kế hoạch. Trong đó, doanh thu online toàn công ty đạt 5.041 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của FRT trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 358 tỷ đồng.



Chuỗi FPT Long Châu ghi nhận doanh thu tăng trưởng ở mức 62% so với 9 tháng đầu năm 2023, đạt 18.006 tỷ đồng, chiếm 62% doanh thu toàn FRT và hoàn thành 85% kế hoạch năm 2024. Đồng thời, hiệu quả hoạt động được duy trì với doanh thu trung bình trên mỗi nhà thuốc vào khoảng 1,2 tỷ/tháng, tương đương với các quý trước trong năm. Chuỗi nhà thuốc Long Châu ghi dấu ấn về doanh thu trong 9 tháng đầu năm của FPT Retail. Ảnh minh họa: Internet. Trong 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu của FPT Shop đạt 10.904 tỷ đồng, chiếm 38% doanh thu toàn công ty. Đáng chú ý, trong quý 3/2024, FPT Shop đã có lợi nhuận trước thuế và doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt 2,1 tỷ đồng/tháng - mức cao nhất kể từ đầu năm, góp phần giúp lợi nhuận quý 3 của FRT tăng trưởng rất tốt so với các quý trước đó.



Cũng trong quý 3, FPT Shop đã thử nghiệm chuyển đổi 10 cửa hàng FPT Shop thông thường sang mô hình FPT Shop Điện Máy với điểm khác biệt về sản phẩm gia dụng, điện máy đa dạng, dịch vụ lắp đặt và giao nhận. Dự kiến, công ty sẽ mở thêm 50 cửa hàng FPT Shop Điện Máy trong quý 4 năm nay.



Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, FPT Retail sở hữu mạng lưới 2.601 cửa hàng trên cả nước. Trong đó, FPT Long Châu tiếp tục mở rộng với 1.849 nhà thuốc, tăng 352 nhà thuốc so với đầu năm 2024.



Tính riêng trong quý 3, FPT Long Châu mở mới 143 nhà thuốc, con số mở mới nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2024. Đặc biệt, hiệu quả hoạt động chung của chuỗi nhà thuốc vẫn được duy trì với doanh thu/nhà thuốc khoảng 1,2 tỷ/tháng, tương đương với các quý trước trong năm.



Hệ thống trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu tiếp tục được mở rộng, đạt 115 trung tâm vaccine phủ khắp 46 tỉnh thành, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những dịch vụ y tế uy tín và chất lượng, góp phần giúp FPT Long Châu từng bước hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.



Với VNG, báo cáo tài chính Quý 3/2024 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.600 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 37% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế 11 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lỗ 649 tỷ đồng cùng kỳ.



Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VNG đạt gần 6.900 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ sau thuế gần 597 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ hơn 1.800 tỷ đồng 9 tháng năm ngoái. VNG ghi nhận doanh thu gần 6.900 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: Phượng Anh. Riêng các mảng cốt lõi VNG đều bám sát kế hoạch kinh doanh. Trong đó, Zalo ghi nhận hiệu quả từ các dịch vụ giá trị gia tăng, đạt 77,6 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng 3% so với cùng kỳ và gần 1,97 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, tăng trưởng cả về người dùng lẫn doanh thu từ các dịch vụ.



Zalopay mở rộng quy mô nền tảng, tăng trưởng 38% về tổng khối lượng thanh toán và doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng 196% so với 9 tháng đầu năm 2023.



VNG Digital Business ghi nhận tăng trưởng doanh thu 58% so với cùng kỳ 2023, trong đó doanh thu từ thị trường toàn cầu tăng 14 lần và chiếm 38% tổng doanh thu.



Doanh thu từ các thị trường quốc tế tiếp tục tăng, dù doanh thu mảng trò chơi trực tuyến giảm nhẹ. Tổng bookings của mảng trò chơi trực tuyến đạt 5.606 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2023, trong đó 26% là số bookings từ thị trường quốc tế. Mảng này cũng ghi nhận số người dùng hoạt động hàng quý đạt hơn 77 triệu người.



Hiện, các nhà đầu tư nước ngoài của VNG bao gồm các ông lớn công nghệ Trung Quốc là Tencent và Ant Group, cũng như GIC và Temasek của Singapore.



Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 của Tập đoàn Vingroup (VIC) cũng ghi nhận nhiều thông tin tích cực với lãi sau thuế hợp nhất đạt 4.069 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái.



Theo thông tin từ Vingroup, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng năm 2024 đạt 126.916 tỷ đồng, ghi nhận sự thay đổi tích cực trên toàn bộ các trụ cột kinh doanh chính bao gồm công nghiệp, bất động sản nhà ở, du lịch – nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng năm 2024 đạt 4.069 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn Vingroup tiếp tục ghi nhận doanh thu khá cho mảng công nghệ và ô tô. Ảnh minh họa: Internet. Với trụ cột công nghệ – công nghiệp, VinFast bàn giao 44.260 ô tô điện trong 9 tháng đầu năm 2024, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 108% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể tại quý 3/2024, VinFast giao 21.912 xe, tăng 66% so với quý II và 116% so với cùng kỳ năm ngoái.



Ở khối thương mại dịch vụ, trong 9 tháng đầu 2024, Vinhomes ghi nhận kết quả bán hàng khả quan với doanh số bán hàng 90.000 tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 123.000 tỷ đồng.



Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, hoạt động kinh doanh của Vinpearl tiếp tục ghi dấu ấn khởi sắc khi lượng khách quốc tế lưu trú tại các cơ sở Vinpearl trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội so với mức tăng trung bình 43% của thị trường. Doanh thu của VinWonders trong quý 3/2024 cũng tăng trưởng lần lượt 52% so với cùng kỳ năm ngoái.



Cũng trong quý 3/2024, Vingroup tích cực tham gia hỗ trợ đồng bào các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Yagi, thể hiện trách nhiệm xã hội, vì mục tiêu phát triển bền vững.



Trong bối cảnh Chính phủ đang có những hành động quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án, trong 3 tháng cuối năm, Vingroup lên kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh và tối ưu chi phí tại các lĩnh vực trọng yếu, góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2024.