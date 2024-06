9 ô tô bị đập vỡ kính khi đỗ trong khu đô thị ở Hà Nội

Ngày 17/6, đại diện Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra vụ 9 ô tô bị đập vỡ kính.

9 ô tô bị kẻ gian đập kính.

Khoảng 7h cùng ngày, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của người dân về việc đêm 16/6 rạng sáng 17/6, nhiều ô tô đỗ tại vỉa hè trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán (phường Văn Quán) bị đập vỡ kính.