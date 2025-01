9 điều nên bắt đầu làm nếu muốn hạnh phúc hơn

Nhà tâm lý học nổi tiếng Kelly Weekers chia sẻ 9 bí quyết hạnh phúc đơn giản có thể mang lại cho bạn cái nhìn tươi sáng hơn về cuộc sống. Ảnh: The House of Wellness Bạn đang tìm cách tăng cường hạnh phúc và mang lại nhiều điều tích cực hơn cho cuộc sống của mình? Nhà tâm lý học nổi tiếng Kelly Weekers nói rằng tất cả đều bắt nguồn từ tư duy. Cô cho biết triết lý đằng sau công thức hạnh phúc của cô không phải là dành hàng giờ đồng hồ cho nó mỗi ngày; đó là làm những việc nhỏ thực sự hiệu quả - tận dụng tốt nhất cuộc sống mà bạn có, tận hưởng điều tốt đẹp và điều hướng điều xấu tốt nhất có thể. Kelly nói: "Cuộc sống của chúng ta trở nên bận rộn đến mức chúng ta có xu hướng quên rằng cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào quan điểm. Hạnh phúc nằm trong tất cả những điều nhỏ nhặt, nhưng chúng ta phải tích cực bắt đầu tập trung vào chúng để trải nghiệm niềm vui mà chúng mang lại cho chúng ta". Bằng cách cam kết thực hiện những thực hành này, bạn đang giúp cơ thể và tâm trí của mình hướng tới hạnh phúc. Và dưới đây là công thức 9 bước của Kelly Weekers để đạt được hạnh phúc của chính bạn. 1. Viết nhật ký hàng ngày Viết nhật ký năm phút mỗi ngày - mỗi sáng và mỗi tối - là cách đơn giản và hiệu quả nhất để hạnh phúc hơn. Nó giúp bạn rèn luyện lòng biết ơn bằng cách tập trung vào những điều tốt đẹp; nó giúp bạn tập trung vào những bài học thay vì những lỗi lầm, và tập trung vào những điều bạn tự hào thay vì những điều bạn đã làm sai. Bằng cách bắt đầu và kết thúc một ngày bằng vài phút viết nhật ký, bạn sẽ thấy một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình - tự tin hơn và cảm giác cân bằng, bình yên và tích cực hơn. Và nghiên cứu cho thấy nó thậm chí còn tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta. (Ảnh: thecreativeshour) 2. Tắm nước lạnh Đã qua lâu rồi cái thời chúng ta coi sức khỏe tinh thần và thể chất là hai lĩnh vực riêng biệt - chúng có mối liên hệ với nhau. Vì vậy, để cảm thấy cân bằng và tích cực, hãy làm những điều tốt cho cả cơ thể và tinh thần. Chỉ mất hai phút mỗi ngày và bạn chỉ cần tắm nước lạnh hoặc tắm vòi sen - và bạn đã sẵn sàng để sản sinh ra một lượng endorphin dồi dào, cải thiện giấc ngủ và tâm trạng cũng như giảm căng thẳng.

3. Thực hiện thử thách mỗi tháng Thử thách hàng tháng giúp bạn thực hiện những hành động vượt ra ngoài vùng an toàn của mình. Nó giúp bạn đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi, giúp bạn củng cố những hành vi mà bạn muốn áp dụng tích cực hơn vào cuộc sống của mình và tập trung vào những điều bạn thấy quan trọng. Hãy nghĩ đến thử thách "lời khen mỗi ngày", thử thách "đặt tiêu chuẩn thấp" hoặc thử thách "chọn tôi". Thực hành điều gì đó trong 30 ngày giúp bạn dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày hơn. 4. Những khẳng định tích cực Hạnh phúc là cảm thấy hạnh phúc với con người mình và những gì mình có. Sự tự tin là một khía cạnh quan trọng của cảm giác hạnh phúc và hài lòng. Cách dễ nhất để nâng cao sự tự tin của bạn là thêm những lời khẳng định tích cực vào ngày của bạn. 5. Thói quen Một thói quen buổi sáng tuyệt vời sẽ giúp bạn có một ngày tuyệt vời. Thay vì bắt đầu ngày mới một cách hỗn loạn mà không thực sự biết phải làm gì, hãy tạo thói quen cho ngày đó. Luôn bắt đầu buổi sáng của bạn vào cùng một thời điểm, làm những việc giống nhau có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn: viết nhật ký, uống nước lạnh, ép một ly nước trái cây tốt cho sức khỏe. Kết hợp một số hoạt động và ánh sáng mặt trời bằng cách tập thể dục bên ngoài hoặc đi bộ đi làm. Điều này cũng có tác dụng tương tự với thói quen buổi tối. Thay vì dành cả đêm và nằm dài trên ghế với một túi khoai tây chiên, bạn nên tắm vòi sen hoặc tắm thật lâu, lấy nhật ký ra hoặc đọc sách. Đặt điện thoại của bạn ở chế độ máy bay một giờ trước khi đi ngủ để cải thiện cả tâm trạng và giấc ngủ. 6. Ra ngoài Không khí trong lành, ánh nắng và một chuyến đi bộ dài và chánh niệm (không có điện thoại) sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Đi bộ cho phép bạn thiền mà không cần thực hiện theo hình thức cổ điển. Đó là tất cả về việc kích hoạt các giác quan của bạn và tận hưởng thời điểm hiện tại. Hãy tự hỏi: "Tôi thấy gì? Tôi cảm thấy gì? Tôi ngửi thấy mùi gì? Tôi nghe thấy gì thế?". Chú ý và quan sát xung quanh bạn. Nó giúp bạn buông bỏ những suy nghĩ và tận hưởng hiện tại. Bằng cách đi ra ngoài và tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, bạn sẽ tăng cường hấp thụ vitamin D, điều này có thể giúp điều chỉnh tâm trạng. Ảnh: kinfield 7. Vòng kết nối xã hội - chỉ mời những người mình muốn, tạm biệt những người có tác động tiêu cực đến mình Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi đảm bảo rằng vòng tròn bên trong của bạn tràn ngập những rung cảm tốt đẹp, tình yêu và sự hỗ trợ. Bạn nên cam kết với nguyên tắc chỉ mời những người mình muốn mời, cụ thể, bạn hãy coi cuộc sống của bạn như bữa tiệc của bạn và chỉ mời những người thực sự giúp bạn cảm thấy tốt nhất và trở thành con người tốt nhất của bạn. Bạn sẽ không bao giờ phát triển nếu bạn ở trong một môi trường không lành mạnh. Dám chọn người mà bạn muốn ở xung quanh mình và nói lời tạm biệt với những người không thực sự quan tâm đến lợi ích của bạn. 8. Đừng chờ đợi động lực Điều mà hầu hết mọi người đều mắc phải khi muốn thay đổi điều gì đó trong cuộc sống là đặt tiêu chuẩn quá cao và chờ đợi động lực để thực sự làm điều đó. Họ tự nhủ rằng họ cần đến phòng tập thể dục năm ngày một tuần để có thân hình cân đối, mặc dù đã không tập một buổi nào trong nhiều tháng. Việc đặt ra những mục tiêu không thực tế sẽ khiến bạn cảm thấy không có động lực để thực sự thực hiện chúng và cuối cùng bạn sẽ không thực hiện được chúng. Bí quyết thành công? Nó không phải là làm mọi thứ cùng một lúc theo cách tốt nhất có thể. Đó là việc làm một điều gì đó nhỏ nhặt hàng ngày mà theo thời gian sẽ tạo nên một sự thay đổi tuyệt vời. 9. Hãy là người bạn tốt nhất của chính bạn Chúng ta thường là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình. Trở thành người bạn tốt nhất của chính bạn là chăm sóc bản thân thật tốt; tinh thần, thể chất, tình cảm và tinh thần. Bạn phải ngừng lắng nghe lời chỉ trích nội tâm của mình và bắt đầu lắng nghe tiếng nói bên trong của mình. Bằng cách phát triển mối quan hệ tốt hơn với chính mình, bạn cũng phát triển khả năng trở thành một người bạn, đối tác hoặc đồng nghiệp tốt hơn đối với người khác. Hãy tự hỏi: "Hôm nay tôi có thể giúp mình như thế nào? Tôi cần những gì?" và trả lời những câu hỏi đó như thể bạn đang tư vấn cho người bạn thân nhất của mình. Chúc bạn thành công!