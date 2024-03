9 câu cha mẹ động viên khi con bị bắt nạt khiến trẻ tổn thương sâu sắc

Bà Barbara Coloroso, tác giả cuốn sách The Bully, the Bullied, and the Bystander, nhận định khi trẻ phớt lờ lời chế nhạo và tấn công, các em sẽ dần quen và tiếp nhận thông điệp độc hại từ kẻ bắt nạt. Từ đó, trẻ sẽ mặc định bản thân không tốt, "đáng" bị bắt nạt.

Bà Katie Hurley, tác giả cuốn sách The Happy Kid Handbook: How to Raise Joyful Children in a Stressful World, chia sẻ với HuffPost: "Khi cha mẹ nói những lời này, trẻ sẽ cảm thấy bị cô lập. Điều đó sẽ khiến các em cảm thấy cô đơn và dễ tổn thương hơn".



Nếu con bị bắt nạt và nhờ giúp đỡ, cha mẹ cần giúp đỡ và tiếp thêm sức mạnh cho con. Ảnh minh họa

2. "Không sao cả"

Nói "không sao cả", nghe có vẻ rất độ lượng, rất lịch sự, trong lòng cha mẹ còn tự hào về những lời dạy con của chính mình.

Tuy nhiên trẻ sẽ không cảm thấy như vậy. Ngược lại trẻ sẽ cảm thấy địa vị của mình rất thấp kém, không có ai yêu thương, khi bị bắt nạt cũng không thể tìm về nhà để bộc bạch, chia sẻ.

Sau này khi nói chuyện với người khác, trẻ sẽ càng ngày càng yếu đuối, rụt rè. Thời gian trôi qua, thói quen hành vi sẽ thay đổi và định hình tính cách, trẻ không có dũng cảm để tiến lên phía trước, khi gặp khó khăn dễ chùn bước.

3. "Con phải cứng rắn lên"

Lời khuyên "cứng rắn lên" hoặc "nam tính lên" thường nhắm vào những bé trai bị bắt nạt. Những lời nói này dễ buộc các bé trai phải kìm nén nỗi sợ và cảm giác bất an. Về lâu dài, trẻ có thể bị rối loạn lo âu hoặc trầm cảm.