80% số cơ sở thẩm mỹ tại một quận Đà Nẵng chưa đủ điều kiện hoạt động

Với 191 cơ sở chưa công bố các điều kiện hoạt động, ông Công cho biết: “Hết tháng 9, nếu cơ sở nào chưa công bố thì Phòng Y tế và Công an quận sẽ kiểm tra và cho tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó, các phòng, đơn vị có trách nhiệm cũng sẽ tăng cường cung cấp thông tin, các thủ tục hồ sơ công bố các dịch vụ cho cơ sở thẩm mỹ.

Sau vụ việc, UBND quận Thanh Khê đã yêu cầu Phòng Y tế quận, Công an quận tiếp tục thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ. Cơ sở nào bị xử lý rồi thì công khai thông tin lên trên trang điện tử của quận. Cơ sở vi phạm nhiều lần, lỗi nặng thì thông tin cho báo chí. Ngoài hành chính thì các đơn vị có chức năng cần thu hồi giấy phép của cơ sở vi phạm lỗi nặng.

Trong ngày 16.8, UBND quận Thanh Khê cũng đã cho mời 150 chủ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn lên nhắc nhở, thông tin lại những quy định, điều kiện hoạt động và đồng thời yêu cầu ký cam kết.

Cụ thể, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo quy định tại của Chính phủ; Thực hiện hồ sơ tự công bố đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về Sở Y tế thành phố Đà Nẵng trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày, không thực hiện cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ khi chưa được Sở Y tế công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ.

Các cơ sở không thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Bên cạnh đó, các cơ sở cần chú ý việc hoạt động quảng cáo đúng phạm vi hoạt động và sau khi được Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xác nhận nội dung quảng cáo.

Cơ sở hoạt động vi phạm các nội dung trên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, nghiêm túc chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và bị xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.