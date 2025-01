Mỗi khi bước vào năm học mới hay học kỳ mới, vấn đề học phí được xem là mối lo lắng của nhiều gia đình. Chính sách miễn học phí với trẻ mầm non được đưa ra với mục đích giúp những bậc phụ huynh và gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn vẫn có thể đưa con tới trường, tiếp cận với chương trình giáo dục. Trường hợp được miễn học phí Điều 15, Nghị định 81/2021 của Chính phủ quy định, trẻ mầm non được miễn học phí trong những trường hợp sau: Trẻ là thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Trẻ bị khuyết tật.

Trẻ không có người nuôi dưỡng, mồ côi không có cả cha lẫn mẹ và nơi nương tựa.

Trẻ có đầy đủ cha mẹ hoặc cha, mẹ, ông, bà nhưng thuộc diện hộ nghèo.

Trẻ mầm non 5 tuổi ở tại các thôn/bản/xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, thuộc khu vực III vùng dân tộc, miền núi hoặc vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định.

Trẻ mầm non 5 tuổi sẽ được miễn học phí trong năm học 2024 - 2025 dù không thuộc diện đặc biệt khó khăn, thuộc khu vực III vùng dân tộc, miền núi hoặc vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định. Tuy nhiên, chế độ này chỉ được hưởng bắt đầu từ 1/9/2024 và dành cho trẻ đạt 5 tuổi trong năm học 2024 - 2025.

Là con đẻ, con nuôi hợp pháp của các hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Thuộc dân tộc thiểu số rất ít người (bao gồm dân tộc Bố Y, La Hủ, La Ha, Lô Lô, Ơ Đu, Cờ Lao, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Mảng, Cống, Brâu, Si La, Pu Péo, Rơ Măm) trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn. Trẻ mầm non được miễn giảm học phí trong trường hợp nào? (Ảnh minh họa) Như vậy, 8 trường hợp trẻ mầm non không phải đóng học phí khi đến trường ở thời điểm hiện tại. Để hưởng chính sách này, phụ huynh phải làm hồ sơ nộp lên nhà trường và sau khi hồ sơ được xét duyệt, trẻ mới được hưởng chính sách. Hồ sơ xin miễn học phí đối với trẻ mầm non Theo quy định tại Điều 19, Nghị định 81/2021 và Nghị định 104/2022 của Chính phủ quy định, người xin miễn học phí bắt buộc phải chuẩn bị những giấy tờ sau: Đơn đề nghị xin miễn, giảm học phí.

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí (bản sao chứng thực/bản sao kèm bản chính đối chiếu).

Giấy khai sinh.

Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân, giấy xác nhận cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân trong trường hợp không khai thác được thông tin cư trú của trẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, người làm đơn cần chuẩn bị thêm một hoặc các giấy tờ cần thiết khác tùy theo hoàn cảnh như: Giấy xác nhận thuộc đối tượng được miễn học phí là thân nhân của người có công với cách mạng.

Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân (UBND) xã cấp.

Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện cấp với đối với trường hợp trẻ bị khuyết tật hoặc trẻ không có người nuôi dưỡng, không nơi nương tựa thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Giấy xác nhận thuộc diện hộ nghèo, dân tộc rất ít người do UBND xã cấp.

Chứng nhận hưởng chế độ miễn học phí dành cho thân nhân của hạ sĩ quan hoặc binh sĩ tại ngũ. Người làm đơn cần lưu ý trường hợp thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo phải bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo vào đầu mỗi học kì để được xét diện miễn giảm học phí cho học kỳ kế tiếp. Anh Anh